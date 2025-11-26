Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट को अपनी बहू बनाना चाहती हैं कुनिका सदानंद, बताया कौन जीते बिग बॉस की ट्रॉफी
Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं. शो से बीते हफ्ते कुनिका सदानंद बाहर हो गई हैं. उन्होंने बताया है कि वो किसे शो की ट्रॉफी जिताना चाहती हैं.
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अगले महीने होने जा रहा है. शो को खत्म होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं. इसी वजह से अब बिग बॉस के घर में कम लड़ाइयां भी हो रही हैं. शो में सबसे ज्यादा लड़ाई करते हुए फरहाना भट्ट नजर आती हैं मगर जब भी कोई कंटेस्टेंट घर से बाहर आता है तो उनकी तारीफ जरुर करता है. बीते हफ्ते शो से कुनिका सदानंद बाहर हुई हैं. कुनिका ने घर बाहर आकर बताया है कि वो चाहती हैं कौन शख्स शो की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाए.
कुनिका के जाने से घर में हर कोई दुखी हो गया था. शो में बीते कुछ दिनों में कुनिका और फरहाना की काफी बनने लगी थी. दोनों कई बार साथ में बैठकर बात करती नजर आती थीं. कुनिका घर में सबके लिए खाना भी बनाती थीं. अब शो से बाहर आने के बाद कुनिका ने कहा है कि वो फरहाना को अपनी बहू बनाना चाहती हैं साथ ही चाहती हैं कि फरहाना ही शो की ट्रॉफी जीतें.
फरहाना को बनाना चाहती हैं बहू
बिग बॉस से एलिमिनेट होने के बाद कुनिका कई इंटरव्यू दे रही हैं. एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो किसे शो का विनर बनता देखना चाहती हैं तो इस पर उन्होंने कहा- 'फरहाना को मैं चाहूंगी कि वो सक्सेस देखे. अशनूर ने ऑलरेडी सक्सेस देखा है. क्योंकि फरहाना के अंदर जो 13 साल की हर्ट बच्ची है वो पीछे छोड़कर आएगी तो अच्छा होगा. मेरे हिसाब से मैं चाहूंगी फरहाना शो की ट्रॉफी जीते. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूं.'
फरहाना जीते ट्रॉफी
कुनिका ने कहा- 'फरहाना भट्ट जीतनी चाहिए, ट्रॉफी कश्मीर जानी चाहिए. फरहाना रियल है, उसे गुस्सा आएगा तो गुस्सा दिखाएगी, प्यार आएगा तो प्यार दिखाएगी. दोस्त के साथ हमेशा खड़ी रहेगी.'
बता दें अब शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, शहबाज और मालती बचे हैं. देखना होगा कौन अपने घर इस सीजन की ट्रॉफी लेकर जाता है.
