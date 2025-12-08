धर्मेंद्र के बर्थडे पर बेटे सनी देओल का इमोशनल पोस्ट, बोले- पापा मेरे अंदर हैं

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की 8 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है. धर्मेंद्र के बच्चे उनके लिए खास पोस्ट कर रहे हैं. ईशा देओल, बॉबी देओल और सनी देओल ने धर्मेंद्र के लिए पोस्ट किया है. सनी देओल की पोस्ट बेहद खास और इमोशनल कर देने वाली है.

धर्मेंद्र के नाम सनी देओल का पोस्ट

सनी देओल ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र और सनी देओल पहाड़ों के बीच एंजॉय करते दिख रहे हैं. वीडियो में सनी पूछते हैं- पापा आप एंजॉय कर रहे हैं. तो धर्मेंद्र कहते हैं- मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं मेरे बेटे.

सनी देओल ने लिखा- आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं. मेरे अंदर हैं. लव यू पापा. मिस यू. सनी देओल धर्मेंद्र के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे. अक्सर सनी धर्मेंद्र के साथ वेकेशन पर भी जाते थे. वो सोशल मीडिया पर पापा के साथ के वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते थे.

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. 90वें बर्थडे से कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वो लंबे समय से बीमार थे. धर्मेंद्र के बच्चे उनके बर्थडे को बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे. लेकिन धर्मेंद्र के चले जाने से उनकी फैमिली गमगीन है.

इन फिल्मों में साथ दिखे सनी देओल और धर्मेंद्र

धर्मेंद्र और सनी ने साथ में काम भी किया है. वो 2007 में आई फिल्म अपने में साथ थे. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इसके अलावा उन्होंने यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना 2, सिंह साब द ग्रेट, यमला पगला दीवाना फिर से, वर्दी, सल्तनत, सनी,सवेरे वाली गाड़ी जैसी कई फिल्में की हैं.

धर्मेंद्र और सनी देओल को फिल्म अपने 2 में भी साथ देखा जाता. लेकिन अब धर्मेंद्र के चले जाने से मेकर्स ने फिल्म अपने 2 को न बनाने का फैसला लिया है.