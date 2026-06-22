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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDeool Band 2 BO Day 32: 'देऊळ बंद 2' ने 32वें दिन उड़ाए गर्दे, 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म से किया 152 परसेंट ज्यादा कलेक्शन

Deool Band 2 BO Day 32: 'देऊळ बंद 2' ने 32वें दिन उड़ाए गर्दे, 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म से किया 152 परसेंट ज्यादा कलेक्शन

'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब फिल्म ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड बना लिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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10 करोड़ के बजट में बनी मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. 'देऊल बंद 2' ने 600 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है. अब फिल्म ने 32वें दिन भी धमाकेदार कमाई की है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के टोटल कलेक्शन पर.

'देऊळ बंद 2' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 32वें दिन 98 लाख का ग्रॉस और 88 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 349 शोज मिले. फिल्म को 47 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 72.06 करोड़ हो गया है.

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फिल्म के वीक वाइज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 2.45 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 30.20 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.40 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म में 6.22 करोड़ का कलेक्शन किया. 30वें दिन फिल्म ने 25 लाख, 31वें दिन 96 लाख का कलेक्शन किया.

बता दें कि फिल्म 10 करोड़ में बनी है. फिल्म ने 72.06 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 62.06 करोड़ रहा. रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 620.6 परसेंट रहा. ग्रॉस फिल्म ने 85.03 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म सुपरहिट हो गई है.

फिल्म ने किया 2025 की हाईएस्ट मराठी ग्रॉसर से ज्यादा कलेक्शन

बता दें कि फिल्म का 2025 की हाईएस्ट मराठी ग्रॉसर से तुलना करें तो 'देऊळ बंद 2' ने 152 परसेंट ज्यादा कलेक्शन किया. 2025 में 'दशावतार' हाईएस्ट ग्रॉसर थी. फिल्म ने 28.53 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. अब देऊळ बंद 2 मराठी सिनेमा के लिए नए माइलस्टोन सेट कर रही है.

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'देऊळ बंद 2' की बात करें तो फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है. प्रवीण तरडे फिल्म में नजर भी आए हैं. फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल तरडे और महेश मांजरेकर जैसे स्टार्स हैं. फैंस फिल्म पर भरकर प्यार लुटा रहे हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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Box Office Deool Band 2
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