बड़ी फिल्मों के बीच इस मराठी मूवी ने 4 दिन में ही वसूला बजट, बॉक्स ऑफिस पर बरसाए पैसे

मराठी फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं. एक तरफ 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाली है. वहीं अब छोटे बजट की 'देऊळ बंद 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म ने 4 दिन में बजट निकाल लिया. इन दिनों थिएटर में 'दृश्यम 3', 'करुप्पू', 'राजा शिवाजी', 'पति पत्नी और वो दो', 'चांद मेरा दिल' जैसी बड़ी फिल्में लगी हैं. इस सब के बीच 'देऊळ बंद 2' उभरकर निकली है और रिकॉर्ड तोड़ कमा रही है.

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4 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाका

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 2.45 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 1175 शोज मिले थे और 41 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. इसके बाद फिल्म ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 4 दिनों में धमाका कर दिया और फिल्म के शोज भी बढ़ाए गए. दूसरे दिन फिल्म ने 2.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया.

तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और फिल्म ने 4.88 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 5.90 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म को 1750 शोज मिले. फिल्म को 65 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने टोटल 15.75 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 18.59 करोड़ कमाए. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 10 करोड़ है. फिल्म ने 4 दिनों में ही बजट निकाल लिया.

बता दें कि 2026 में 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम', Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? और 'राजा शिवाजी' के बाद 'देऊळ बंद 2' चौथी सक्सेसफुल फिल्म है. इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. वहीं कैलाश वानी, जयाश्री वानी, कैवल्य वानी और जुईली वानी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म मेंमहेश मांजरेकर, प्रवीण तरडे, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, देवेंद्र गायकवाड जैसे स्टार्स हैं.