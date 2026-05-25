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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हर बार नई लड़की हो तो प्रॉब्लम नहीं...' Desi Bling में तबिंदा सनपाल के बयान पर भड़कीं लक्ष्मी आर अय्यर, देवोलीना ने कही ये बात

'हर बार नई लड़की हो तो प्रॉब्लम नहीं...' Desi Bling में तबिंदा सनपाल के बयान पर भड़कीं लक्ष्मी आर अय्यर, देवोलीना ने कही ये बात

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का शो 'देसी ब्लिंग' खबरों में बना हुआ है. शो में तबिंदा सनपाल नजर आ रही हैं. वो शो में बेवफाई को नॉर्मल करती दिखीं.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 May 2026 02:45 PM (IST)
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रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' इन दिनों खबरों में हैं. शो में लग्जीरियस लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है. शो में सतीश सनपाल और तबिंदा सनपाल कंटेस्टेंट्स हैं. वहीं इस शो में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी नजर आने वाले हैं. शो में तविंदा सनपाल ने बेवफाई को नॉर्मलाइज करती दिखीं.

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विवादों में तबिंदा सनपाल

देसी ब्लिंग के एपिसोड में तबिंदा ने कहा था, 'सतीश पार्टी के लिए गए हैं. मुझे पता है कि वो लड़कियों के साथ गए हैं. जब तक हर बार अलग लड़कियां हैं, तब तक ठीक है. लेकिन हर बार अगर एक लड़की है तो आपको सोचना होगा कि दिक्कत है. अगर सतीश की पार्टी है तो ये बिना लड़कियों के होगी ही नहीं.'

तबिंदा का ये कमेंट खबरों में आ गया है. उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. 

 
 
 
 
 
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लक्ष्मी आर अय्यर ने किया पोस्ट

अब फिल्ममेकर लक्ष्मी आर अय्यर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'मैंने एक क्लिप देखी एक रियलिटी शो की, जहां पत्नी बोल रही है कि तब तक ठीक है जब तक उसका पति अलग-अलग लड़कियों के साथ है तब तक ठीक है. अगर सेम लड़की से चीट कर रहा है तो दिक्कत है. हमें इस बकवास को रोकना चाहिए. मॉडर्न और कूल हो जाने के नाम हमें ऐसे भयानक एग्जाम्प्ल सेट नहीं करने से रोकना चाहिए. किसी के साथ लॉयल रहना अभी भी अट्रैक्टिव है. किसी के साथ ईमानदार रहना अभी भी अट्रैक्टिव है. सोशल मीडिया के बहकावे में मत आओ.'

इसके अलावा कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'चीट करिए, बस रिपीट न हो. सोचिए ओटीटी पर ये स्वीकार करने के लायक लगाने के लिए स्टैंडर्ड कितने गिराने पड़ेंगे.'

देवोलीना भट्टाचार्जी ने किया कमेंट

लक्ष्मी की इस पोस्ट पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा, 'हां, जाहि तौर पर अगर आदमी एक महिला से मिलता रहेगा तो उसके प्यार में पड़ जाएगा.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Desi Bling Tabinda Sanpal Lakshmi R Lyer Devolena
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