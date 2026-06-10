'देऊळ बंद 2' ने रितेश देशमुख की 'वेड' को पछाड़ा, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

'देऊळ बंद 2' जब से थिएटर में आई है, तब से मराठी ऑडियंस की पहली पसंद बनी हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

20वें दिन फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म ने 20वें दिन 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया. 19वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई 4.34 परसेंट घटी है लेकिन फिर भी फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. फिल्म ने नेट 62 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. वहीं ग्रॉस 73.16 करोड़ कमा लिए है. जल्द ही फिल्म 75 करोड़ का आंकड़ा टच कर लेगी.

'देऊळ बंद 2' का वीक वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.2 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.4 करोड़ का बिजनेस किया. 16वें दिन फिल्म ने 1.4 करोड़ कमाए. 17वें दिन 2.6 करोड़, 18वें दिन 3.15 करोड़, 19वें दिन 1.15 करोड़, 20वें दिन 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

'देऊळ बंद 2' ने बनाया रिकॉर्ड