Deool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने रितेश देशमुख की 'वेड' को पछाड़ा, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने 'वेड' को पछाड़ दिया है.
इसी के साथ फिल्म चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने रितेश देशमुख की 'वेड' को पछाड़ दिया है. टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'राजा शिवाजी' है. फिल्म ने 105.64 करोड़ कमाए. दूसरे नंबर पर 'सैराट' है. फिल्म ने 90 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर 'बाईपण भारी देवा' है 76.28 करोड़ की कमाई के साथ. चौथे नंबर पर 'देऊळ बंद 2' है 62 करोड़ की कमाई के साथ. पांचवें नंबर पर 'वेड' है. 'वेड' ने 61.2 करोड़ कमाए.
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छठे नबंर पर 'नटसम्राट' (42 करोड़), सातवें पर 'पवनखिंद' (37.72 करोड़), आठवें पर 'लय भारी' (37 करोड़), नौवें नबंर पर Katyar Kaljat Ghusali (35 करोड़) और दसवें पर 'ठाकरे' (31.6 करोड़) है. फिल्म में मोहन जोशी और स्नेहल तरडे जैसे स्टार्स फिल्म में लीड रोल में हैं.