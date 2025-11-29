'अनुपमा' में वापसी करते ही बड़ा धमाका करेंगे गौरव खन्ना? Bigg Boss 19 में खुद किया बड़ा खुलासा
Bigg Boss19: रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को लेकर गौरव खन्ना ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है. गौरव ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.
रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' बीते कुछ महीनों से खूब सुर्खियों में है.जबसे अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना ने बिग ब़ॉस में एंट्री ली है, तबसे शो को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. फैंस को कई बार ये बताया जा चुका है कि शो में जल्द ही अनुज की वापसी होगी.
अनुपमा के फैंस जब भी ये बात सुनते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है. हालांकि, सीरियल्स के मेकर्स ने कभी भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की है. इसी बीच बिग बॉस 19 के घर में अनुपमा को लेकर गौरव खन्ना ने कुछ ऐसा कह दिया है कि एक बार फिर से चारों तरफ हंगामा मच चुका है.
बूढ़ा होने के बाद होगी एंट्री
गौरव खन्ना ने हाल ही में खुलासा किया है कि जल्द ही अनुपमा में एंट्री कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना का एक वीडियो वायरल हो रहा है.वीडियो में गौरव खन्ना कह रहे हैं कि उन्हें अनुपमा में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. गौरव कहते हैं कि बूढ़ा होने के बाद फिर से मेरी अनुपमा में एंट्री होगी.
अगर ऐसा हुआ तो दांत निकलने के बाद भी अनुपमा और अनुज का रोमांस चलेगा.हम दोनों मिलकर नई वीर जारा बनाने वाले हैं. गौरव खन्ना की ये बातें सुन घरवाले भी जोरजोर से हंसते नजर आते हैं.घरवाले इस दौरान गौरव को सलाह देते हैं कि उनको अब तो सच में अनुपमा में एंट्री करनी पड़ेगी.
अनुज का किरदार है दिल के करीब
इसके अलावा गौरव खन्ना का एक बयान और वायरल हो रहा है.कुछ समय पहले ही गौरव खन्ना ने पिंकविला से बात करते हुए अनुज के बारे में बात की थी. गौरव खन्ना ने दावा किया था,अनुज का किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है.अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं एक बार फिर से अनुज बनने के लिए राजी हो जाऊंगा. बता दें अगर गौरव खन्ना की एंट्री फिर से अनुपमा में हो जाएगी तो ये दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होगा.
