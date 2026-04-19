दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, बेटी दुआ के साथ फोटो शेयर कर किया कंफर्म

बॉलीवुड का स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बार फिर खुशियां दस्तक देने वाली हैं. कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी कंफर्म की है. दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उनकी बेटी दुआ दिख रही है. हालांकि, दुआ का चेहरा नजर नहीं आ रहा है.

दीपिका पादुकोण ने शेयर की फोटो

फोटो में दुआ को प्रेग्नेंसी टेस्ट किट हाथ में पकड़े देखा जा सकता है. साथ में रणवीर और दीपिका के हाथ भी नजर आ रहे हैं. दीपिका ने पोस्ट के कैप्शन में इविली आई इमोजी बनाई है. दीपिका की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स लगातार पोस्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी है. वहीं समांथा रूथ प्रभु ने रेड हार्ट इमोजी बनाए हैं. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, अनिता हसनंदानी, सुनील ग्रोवर जैसे स्टार्स ने भी उन्हें बधाई दी है.

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बता दें कि दीपिका और रणवीर सिंह इंडस्ट्री के पावर कपल हैं. दोनों ने कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 14 नवंबर 2018 को शादी की. उनकी शादी ग्रैंड हुई थी और ये शादी इटली के लेक कोमो में हुई थी. उन्होंने पारंपरिक कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से शादी की. कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है.

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कपल ने 2024 में बेटी का वेलकम किया. दीपिका ने 8 सितंबर 2024 को बेटी दुआ को जन्म दिया. दिवाली 2025 को उन्होंने दुआ का फेस रिवील किया था. इसमें दुआ रेड कलर के सूट में क्यूट दिखीं. दीपिका और रणवीर ने दुआ के साथ पोज दिए.

वर्क फ्रंट पर रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रहे हैं. रणवीर सिंह की इस फिल्म को फैंस ने बहुत प्यार दिया. इससे पहले रणवीर धुरंधर के पहले पार्ट में दिखे थे. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए. वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो वो शाहरुख खान की किंग में नजर आएंगी.