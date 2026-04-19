प्रेग्नेंसी में छुट्टी नहीं लेंगी दीपिका पादुकोण, फिल्मों में इंटेंस एक्शन सीन करेंगी शूट

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने फैंस को खुशखबरी देते हुए दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया. अक्षय तृतीया के खास मौके पर दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर कर बताया कि वो जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. इस खबर के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दीं. हालांकि दीपिका ने अभी भी अपने काम से दूरी नहीं बनाई है.

प्रेग्नेंसी में भी होगी फिल्म की शूटिंग

दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राका' की शूटिंग में बिजी हैं. खबरों के मुताबिक, वो प्रेग्नेंसी में भी फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगी. इतना ही नहीं, वो इस फिल्म के लिए कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंस भी शूट कर रही हैं. फिल्म की शूटिंग के बीच पूरी सावधानी बरती जा रही है ताकि उनकी सेहत पर कोई असर न पड़े. 'राका' एक बड़े बजट की पैन-इंडिया फिल्म है, जिसमें साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं और इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा बनी हुई है.

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तय शेड्यूल में पूरा होगा काम

एचटी डिजिटल की रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दीपिका अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल हैं और वो तय शेड्यूल में ही शूटिंग पूरी करना चाहती हैं. उनके पास 'राका' के अलावा शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का भी कुछ काम बाकी है, जिसे वो जल्द पूरा करने की प्लानिंग कर रही हैं. यही वजह है कि वो अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी शूटिंग जारी रखने का फैसला कर चुकी हैं. हालांकि, फिल्म की टीम और दीपिका खुद अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रही हैं.

दीपिका-रणवीर का रिश्ता

अगर दीपिका और रणवीर की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो दोनों ने साल 2018 में इटली में शादी की थी, जिसके बाद मुंबई और बेंगलुरु में शानदार रिसेप्शन भी रखा गया था. दोनों की लव स्टोरी फिल्म 'राम लीला' से शुरू हुई थी. साल 2024 में उन्होंने अपनी बेटी 'दुआ' का स्वागत किया था. अब दूसरी बार माता-पिता बनने की खबर ने उनके फैंस की खुशी को और बढ़ा दिया है.

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