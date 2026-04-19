इंतजार खत्म! 'नरसिम्हा' के बाद अब चलेगा 'महावतार परशुराम' का फरसा, रिलीज हुआ फर्स्ट लुक पोस्टर

भारतीय सिनेमा में पौराणिक कहानियों पर बनी फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इसी बीच एक बड़े ऐलान ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. 'महावतार' यूनिवर्स की अगली फिल्म 'महावतार परशुराम' का ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है. खास बात ये है कि इस फिल्म का टाइटल रिवील मोशन पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा हलचल मचा दी है.

फर्स्ट लुक ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

फिल्म को प्रोड्यूस कर रही होम्बले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के मौके पर इसकी घोषणा की. मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया, जिसमें एक योद्धा खून से सने युद्ध के मैदान में नजर आ रहा है. उसके हाथ में खून से लथपथ फरसा है, जो उसके गुस्से और ताकत को दिखाता है. इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने लिखा, 'जब धर्म डगमगाता है, तब परशु उठते है. महावतार यूनिवर्स की अगली पेशकश 'महावतार परशुराम' दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में आएगी.'

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

बहुत भव्य है फिल्म का मोशन पोस्टर

मेकर्स के द्वारा जारी किया गया मोशन पोस्टर भी बहुत दमदार है. इसमें एक योद्धा को युद्ध के मैदान में खड़े होकर दहाड़ते हुए दिखाया गया है, जो अपने फरसे को मजबूती से थामे हुए है. पोस्टर के साथ लिखा है, 'जब धर्म कमजोर पड़ता है, धरती खून से भर जाती है और तब अवतार का उदय होता है. उसने 21 बार पृथ्वी को शुद्ध किया. वो महाविष्णु की इच्छा और महादेव के क्रोध का प्रतीक है - महावतार परशुराम.' इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का स्केल बहुत भव्य और कहानी बेहद शक्तिशाली होने वाली है.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

2037 तक पूरी होगी 'महावतार' यूनिवर्स

बता दें कि 'महावतार' यूनिवर्स का ये एक बड़ा पौराणिक प्रोजेक्ट है, जिसे होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस मिलकर बना रहे हैं. इस यूनिवर्स में भगवान विष्णु के अलग-अलग अवतारों पर टोटल सात फिल्में बनाई जाएंगी. इसकी शुरुआत 2025 में रिलीज हुई 'महावतार नरसिम्हा' से हो चुकी है, जिसे बहुत पसंद किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. अब 'महावतार परशुराम' इस सीरीज की दूसरी फिल्म होगी. इसके बाद 'महावतार रघुनंदन', 'महावतार द्वारकाधीश', 'महावतार गोकुलानंद' और फिर 'महावतार कल्कि' के दो पार्ट्स रिलीज किए जाएंगे, जिनके साथ ये पूरी कहानी 2037 तक पूरी होगी.

ये भी पढ़ें: लास वेगास में छाईं रणबीर कपूर की 'रामायण', 20 मिनट की फुटेज देखकर लोग बोले- 'ऑस्कर तक जाएगी...'