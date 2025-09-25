कल्कि 2 के लिए 20 दिन शूट कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर की फीस बढ़ाने की डिमांड की: रिपोर्ट

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों खबरों में बनी हैं. उन्हें फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर कर दिया गया है. रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका 7 घंटे की शिफ्ट, फीस बढ़ाने की डिमांड और 25 लोगों के स्टाफ के लिए फाइव स्टार होटल में अरेंजमेंट्स चाहती थीं. अब खबरें हैं कि दीपिका ने इस फिल्म के लिए 20 दिन की शूटिंग भी कर ली थी.

दीपिका ने कर ली थी 20 दिन की शूटिंग

न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, दीपिका ने कल्कि 2898 एडी सीक्वल के लिए 20 दिन की शूटिंग कर ली थी. इसके बाद उन्होंने फीस बढ़ाने की मांग की थी. प्रोडेक्शन हाउस के सोर्स के हवाले से लिखा, 'दीपिका पादुकोण ने फीस बढ़ाने की डिमांड की थी. उन्हें 25 परसेंट से ज्यादा फीस चाहिए थी. उन्हें ये विश्वास था कि उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. लेकिन टर्निंग प्वॉइंट तब आया जब मैनेजमेंट ने उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया.'

आगे लिखा, 'दीपिका को पहले से ही सीक्वेल के बारे में पता था. वो जानती थी कि उनके लिए रोल परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिएट किया जा रहा है. उन्होंने पार्ट 2 के लिए 20 दिन की शूटिंग पहले ही कर ली थी. डायरेक्टर नाग अश्विन ने खुद इसके बारे में बताया था. उनका अगला शेड्यूल आपसी बातचीत के बाद ही तय होना था. तो डेट क्लैश के दावे सच नहीं हैं.'

दीपिका या उनकी टीम की तरफ से इन सब खबरों कोई भी रिएक्शन नहीं आया है.

कल्कि के मेकर्स ने की थी अनाउंसमेंट

बता दें कि कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा था- दीपिका पादुकोण अब कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं हैं. हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. फर्स्ट फिल्म को बनाने की लंबी जर्नी के बाद, हम अब उनके साथ पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे हैं. कल्कि जैसी फिल्म कमिटमेंट मांगती है. हम दीपिका के लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं. बता दें कि दीपिका को इससे पहले फिल्म स्पिरिट से भी निकाला गया था.

अब वो शाहरुख खान की किंग में काम कर रही हैं.