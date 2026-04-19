पहली प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में मुश्किल दौर से गुजरी थीं दीपिका पादुकोण, खुद किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहली प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में काफी मुश्किल दौर से गुजरी थीं दीपिका पादुकोण, खुद बयां किया था दर्द

पहली प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में काफी मुश्किल दौर से गुजरी थीं दीपिका पादुकोण, खुद बयां किया था दर्द

दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है. इससे पहले एक्ट्रेस ने 2024 में बेबी गर्ल को जन्म दिया था.इस दौरान उन्हें काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था.

By : अनुराधा राज | Updated at : 19 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट कर फैंस को चौंका दिया है. ये खुशखबरी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस से लेकर सैलेब्स तक कपल को बधाई देने में लगे हुए हैं. इसी बीच दीपिका पादुकोण का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है.

उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली प्रेग्नेंसी के एक्सपीरियंस को शेयर किया था. दरअसल, उन्होंने आखिरी महीनों में झेली गई इमोशनल और फिजिकल चुनौतियों के बारे में बात की थी.Marie Claire को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने बताया था कि उन्हें प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था.

दुआ नाम रखने के पीछे की वजह का किया था खुलासा

दीपिका ने कहा था,'प्रेग्नेंसी के आठ-नौ महीनों और डिलीवरी के दौरान मैंने काफी कुछ झेला था.'इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का नाम रखने के पीछे की सोच के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी था पहले अपनी बच्ची को गोद में लेना, उसे इस दुनिया को महसूस करने देना और उसकी पर्सनैलिटी को धीरे-धीरे विकसित होने देना.

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दीपिका के अनुसार उनकी बेटी का नाम उनके लिए बेहद ही खास है और ये उस फीलिंग को दर्शाता है कि वो उनके लिए क्या मायने रखती है.दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 29 फरवरी 2024 को फैंस के संग प्रेग्नेंसी की खबरें शेयर की थीं. उस दौरान कपल ने पिंक और ब्लू कलर के बेबी आइटम्स की तस्वीर शेयर की थी.

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उसके बाद सितंबर 2024 में उन्होंने दुआ का वेलकम किया था.अब 19 अप्रैल 2026 को दीपिका और रणवीर ने एक बार फिर से फैंस के संग बड़ी खुशखबरी शेयर की है.दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के लिए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें उनकी बेटी दुआ नजर आ रही हैं. दुआ उस पोस्ट में प्रेग्नेंसी टेस्ट कीट पकड़े दिख रही हैं. दीपिका पादुकोण की वर्क फ्रंट की बात करें तो वो शाहरुख खान के संग किंग और अल्लू अर्जुन के संग राका में नजर आने वाली हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 12:24 PM (IST)
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