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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' की सक्सेस पर चुप्पी साधने के चलते दीपिका पादुकोण पर उठ रहे थे सवाल, एक्ट्रेस ने यूं की ट्रोल्स की बोलती बंद

'धुरंधर 2' की सक्सेस पर चुप्पी साधने के चलते दीपिका पादुकोण पर उठ रहे थे सवाल, एक्ट्रेस ने यूं की ट्रोल्स की बोलती बंद

Deepika Padukone On Trolls: धुरंधर 2 की सक्सेस पर चुप्पी साधने को लेकर दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहाहै. वहीं एक्ट्रेस ने भी ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दे दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Apr 2026 08:49 AM (IST)
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जब से रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ थिएटर में रिलीज़ हुई है तब से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फिल्म के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा. दीपिका की चुप्पी को लेकर ट्रोलिंग भी हुई, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके पब्लिक सपोर्ट की कमी पर सवाल उठाए. अब, दीपिका ने आखिरकार इस बात पर बात की है और ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है.

दीपिका पादुकोण ने ट्रोल्स का मुंह बंद किया
दीपिका ने हाल ही में अपनी चुप्पी को लेकर बढ़ रहे अंदाज़ों पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. इस बातचीत पर रोक लगाते हुए, एक्टर ने एक रील का जवाब दिया. दरअसल इंस्टाग्राम रील के कैप्शन में लिखा था, “दीपिका पादुकोण ने अभी-अभी 500 करोड़ के बजट को "साइलेंट ट्रीटमेंट" दिया है. जहां धुरंधर 2 ने ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं दीपिका ने प्रीमियर छोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ सितार कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया. कोई पोस्ट नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस चुप्पी. क्या वह डायरेक्टर के खिलाफ कोई बयान दे रही हैं या बस इंटरनेट के पसंदीदा ड्रामा से बच रही हैं?”

दीपिका भी अचानक रील पर आ गईं और कमेंट सेक्शन में चर्चा का जवाब दिया. सभी अंदाज़ों पर रोक लगाते हुए, दीपिका ने लिखा, “बाद वाला मेरे दोस्त… P.S. मैंने इसे आप में से किसी से भी पहले देख लिया था. अब मज़ाक किस पर है?”


धुरंधर 2' की सक्सेस पर चुप्पी साधने के चलते दीपिका पादुकोण पर उठ रहे थे सवाल, एक्ट्रेस ने यूं की ट्रोल्स की बोलती बंद

दीपिका के सपोर्ट में फैंस आए आगे
वहीं दीपिका के कमेंट करने के तुरंत बाद, फैंस एक्टर के पीछे खड़े हो गए, उस सेक्शन में सपोर्ट मैसेज की बाढ़ आ गई. एक ने लिखा, "बस कुछ लाइक्स के लिए, तुम लोग किसी की शादी को खींच लोगे, सब कुछ सोशल मीडिया के लिए नहीं होता, हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी असल ज़िंदगी दिखाना पसंद नहीं करता, उन्हें अकेला छोड़ दो." एक अन्य ने लिखा, "लोग उसके रिएक्ट न करने को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? इंटरनेट से दूर हो जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो." एक और फैन ने लिखा, " हर सपोर्ट सोशल मीडिया पर दिखाना ज़रूरी नहीं है.. खासकर जब वह इंसान आपका जीवनसाथी हो.. इससे पता चलता है कि आजकल सोशल मीडिया की उम्मीदें असली कनेक्शन कैसे खराब कर रही हैं.


धुरंधर 2' की सक्सेस पर चुप्पी साधने के चलते दीपिका पादुकोण पर उठ रहे थे सवाल, एक्ट्रेस ने यूं की ट्रोल्स की बोलती बंद

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट
'धुरंधर द रिवेंज' या 'धुरंधर 2' साल 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ की सीक्वल है. यह फिल्म 19 मार्च को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी. रणवीर के अलावा, इसमें आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, गौरव गेरा और अर्जुन रामपाल भी हैं. आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू में ही 75 करोड़ की ग्रॉस कमाई के साथ ओपनिंग की और रिलीज़ के दिन 165 करोड़ कमाए. अब तक, फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 1032 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ग्लोबली इसने 1600 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं.

Published at : 08 Apr 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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