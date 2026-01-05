दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को उनके 90वें जन्मदिन से ठीक 15 दिन पहले निधन हो गया था. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद, वरिष्ठ अभिनेता को अक्टूबर के अंत में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं धर्मेंद्र के निधन के बाद, देओल फैमिली सनी और बॉबी और उनकी मां प्रकाश कौर ने 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. ठीक उसी दिन हेमा मालिनी ने मुंबई स्थित अपने घर पर पूजा और भजन का आयोजन किया था. हेमा मालिनी और उनकी बेटियां, ईशा और अहाना, देओल परिवार की प्रेयर मीट में मौजूद नहीं रही थीं.

बाद में, हेमा मालिनी ने 11 दिसंबर को नई दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए एक और प्रार्थना सभा आयोजित की. अलग-अलग प्रार्थना सभाओं के बाद धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के आपसी संबंधों को लेकर अटकलें तेज हो गईं थी. वहीं हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की.

धर्मेंद्र की अलग प्रार्थना सभा करने पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?

हेमा मालिनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र की अलग अलग प्रेयर मीट आयोजित करने को लेकर कहा, "ये हमारे घर का पर्सनल मामला है. हमने आपस में बात की. मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे सहयोगी अलग-अलग लोग हैं. फिर, मैंने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूं, और मेरे लिए यह ज़रूरी था कि मैं वहां अपने राजनीतिक क्षेत्र के मित्रों के लिए प्रार्थना सभा रखूं. मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, और और वहां के लोग उनके दीवाने हैं, इसलिए मैंने वहां भी प्रार्थना सभा आयोजित की. मैं अपने किए से खुश हूं,"

देओल परिवार की प्रार्थना सभा में सलमान खान, रेखा, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कई अन्य हस्तियां मौजूद थीं, दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित प्रार्थना सभा में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, ओम बिरला, कंगना रनौत, रणजीत, अनिल शर्मा और अन्य राजनेता एवं फिल्म जगत की हस्तियां शामिल हुईं थीं.

प्रकाश कौर और सनी-बॉबी से नहीं कोई अनबन

उसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या धर्मेंद्र के लोनावला स्थित फार्महाउस को उनके फैंस के लिए म्यूजियम में बदला जा सकता है? इस पर दिग्गज अभिनेत्री ने जवाब दिया कि सनी देओल इसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के साथ अनबन की अफवाहों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दो अलग-अलग परिवार हैं, पता नहीं क्या होगा. किसी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है हम सब एकदम अच्छे हैं.”

धर्मेंद्र के ठीक होने की उम्मीद कर रहा था परिवार

इसी इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने बताया कि वे सभी धर्मजी के स्वस्थ होने और परिवार के साथ उनका 90वां जन्मदिन मनाने की उम्मीद कर रहे थे. “यह असहनीय सदमा था. यह बहुत भयानक रहा क्योंकि एक महीने तक हम उनके बीमार रहने के कारण संघर्ष करते रहे. अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, हम लगातार उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे. हम सब वहीं थे - मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी सब साथ थे. पहले भी कई बार ऐसा हुआ था जब वे अस्पताल गए थे और हमें लगा था कि वे ठीक हैं.”

धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन मनाने की तैयारी में था परिवार

इमोशनल हेमा मालिनी ने आगे कहा, “वे हमसे अच्छे से बात कर रहे थे। मेरे जन्मदिन (16 अक्टूबर) पर उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दीं. उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को था, जब वे 90 साल के हो रहे थे, और हम इसे अच्छे से मनाने की सोच रहे थे. तैयारियां चल रही थीं, और फिर अचानक, वे हमें छोड़कर चले गए.”

Dharam ji



Happy birthday my dear heart❤️

More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

काम पर लौट रही हैं हेमा मालिनी

इस पर्सनल लॉस से उबरते हुए, हेमा मालिनी नए संकल्प के साथ काम पर लौट रही हैं. उन्होंने कहा,“मैं अब अपना काम फिर से शुरू कर रही हूं. मैं मथुरा जा रही हूं. मैं अपने परफॉर्मेंस, शो शुरू करूंगी, और जो भी काम है, मैं उसे करती रहूंगी क्योंकि इससे धरमजी खुश होंगे."