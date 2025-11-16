बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी अपने जबरदस्त डांस मूव्स के अलावा शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वो फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आ रहे हैं. फिल्म रिलीज हो चुकी है. इसी बीच एक्टर ने अजय देवगन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बाताया कि एक बार अजय ने उनके साथ ऐसा प्रैंक किया था, जिससे वो बहुत घबरा गए थे. और अपनी आखिरी वसीयत लिखने को तैयार थे.

अजय देवगन ने जावेद को खिला दी थी भांग

जावेद जाफरी ने ये किस्सा हाल ही में रेडियो मिर्ची से की गई बातचीत में शेयर किया. एक्टर ने बताया, ‘मैं पहली बार अजय के साथ काम कर रहा हूं. वो बहुत अच्छे शांत स्वभाव के इंसान हैं. हालांकि वो प्रैंक करते रहते हैं. एक किस्सा मुझे याद है. महाशिवरात्रि के दौरान एक प्रोग्राम हुआ था और हम एक ही होटल में रुके थे. वहां पर खाने-पीने का इंतजाम था. मुझे पता नहीं था कि खाने में भांग है. मैंने खूब खाना खाया.’

मैं अपनी वसीयत लिखने वाला था - जावेद जाफरी

जावेद ने आगे बताया, ‘धीरे-धीरे मुझपर भांग का नशा होने लगा था. मुझे लगा कि कुछ अजीब है इसिलए मैं अपने कमरे में चला गया. वहां मैंने अपने असिस्टेंट को, पत्नी को फिर बेटे को भी फोन कर दिया. क्योंकि मैं घबरा गया था, मुझे लग रहा था कि मैं किसी होल में गिर रहा हूं. ऐसे में मुझे बस यही लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी वसीयत लिख दूं..’

अजय देवगन ने ऐसे किया था प्रैंक

जावेद ने कहा, मुझे काफी वक्त बाद ये पता चला कि उस खाने में भांग थी और वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसमें डाली गई थी. ये सब मिस्टर देवगन मेरे साथ प्रैंक किया था.’ बता दें कि ‘दे दे प्यार दे 2’ में गौतमी कपूर, जावेद जाफीर के बेटे मीजान जाफरी और इशिता दत्ता भी अहम रोल में हैं.

