हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दे दे प्यार दे 2' के आते ही बजट निकालने को तरसेगी 'थामा', छिनेगा 'दीवानियत' का ब्लॉकबस्टर 'हक'

'दे दे प्यार दे 2' के आते ही बजट निकालने को तरसेगी 'थामा', छिनेगा 'दीवानियत' का ब्लॉकबस्टर 'हक'

Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर मौजूद 3 बड़ी फिल्मों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है. यहां जानिए अजय देवगन की फिल्म कैसे 'दीवानियत' और 'थामा' का 'हक' छीनने वाली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 13 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

'दे दे प्यार दे 2' 14 नंवबर को सिनेमाघरों में आने के बाद कई फिल्मों के लिए हार्मफुल होने वाली है. इस समय 3 बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद हैं और इनमें से 2 तो वैसे भी 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रही हैं वो भी पिछले कई दिनों से.

इनमें से 'हक' ही है जो एक करोड़ के ऊपर कमा पा रही है लेकिन उसे भी खास नहीं का जा सकता क्योंकि फिल्म को सिर्फ 1 हफ्ते में इतनी बड़ी गिरावट झेलनी पड़ी है. तो दूसरी तरफ 'थामा' अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई, जबकि फिल्म का बज था. और तीसरी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सुपरहिट तो हो चुकी है लेकिन अजय देवगन की फिल्म के आने के बाद ये भी लंबा नुकसान झेलने वाली है. जानते हैं कैसे?

'दे दे प्यार दे 2' कैसे है हक-दीवानियत-थामा के लिए हार्मफुल

अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी को लेकर कोईमोई का प्रीडिक्शन है कि ये पहले दिन 8-10 करोड़ रुपये कमा सकती है. फिल्म रिलीज होने के बाद आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर पहले से मौजूद तीनों फिल्मों को ऐसे नुकसान पहुंचने वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

'हक' को पहुंचेगा सबसे बड़ा नुकसान!

इमरान हाशमी-यामी गौतम की इस फिल्म को करीब 40-42 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद फिल्म अभी तक 14 करोड़ रुपये के आसपास ही कमा पाई है. फिल्म पिछले दो दिनों से 1.5 करोड़ रुपये भी नहीं पहुंच पा रही है.

ऐसे में जब सामने अजय देवगन की हिट फ्रेंचाइजी की फिल्म रिलीज होगी तो इमरान हाशमी की फिल्म के लिए कंपीट कर पाना भी मुश्किल होगा. और ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई और तेजी से घटती जाए. ऐसे में फिल्म के लिए अपना बजट निकाल पाना भी अब मुश्किल लग रहा है.


दे दे प्यार दे 2' के आते ही बजट निकालने को तरसेगी 'थामा', छिनेगा 'दीवानियत' का ब्लॉकबस्टर 'हक

'थामा' से छिना जाएगा बजट वसूलने का भी हक!

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने अभी तक 133 करोड़ रुपये के आसपास कमा लिए हैं लेकिन फिल्म का बजट 145 करोड़ है. फिल्म अब किसी भी दिन 50 लाख का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है, तो ऐसे में जब 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होगी तो इसकी कमाई और तेजी से घटेगी और ऐसे में इस फिल्म के फ्लॉप होने के चांस और बढ़ने वाले हैं.


दे दे प्यार दे 2' के आते ही बजट निकालने को तरसेगी 'थामा', छिनेगा 'दीवानियत' का ब्लॉकबस्टर 'हक

'एक दीवाने की दीवानियत' की चाल पर लगेगा ब्रेक

हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ था और रिपोर्ट लिखे जाने तक सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म 77.24 करोड़ रुपये कमा चुकी है. यानी बजट का 3 गुना कमाकर फिल्म पहले ही सुपरहिट फिल्म बन चुकी है.

लेकिन जैसा कि देख रहा है कि 24 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी फिल्म की कमाई अब कम होती जा रही है, वो अजय देवगन की फिल्म आने के बाद और कम हो सकती है. 'दीवानियत' का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फिल्म के पास ब्लॉकबस्टर बनने का मौका था और अब वो भी छिनता दिख रहा है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 13 Nov 2025 08:49 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Box Office Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Haq De De Pyaar De 2 Box Office Collection
