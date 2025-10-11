De De Pyaar De 2 Release Date: अजय देवगन देने वाले हैं रोमांस-कॉमेडी का डबल डोज, इस दिन होगा धमाल
De De Pyaar De 2 Release Date: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल अजय देवगन ने अनाउंस कर दिया है. ये फिल्म अगले महीने धमाल मचाने वाली है.
अजय देवगन हर जॉनर की शानदार फिल्म लेकर आते हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. वो साल 2019 में दे दे प्यार दे फिल्म लेकर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ रकुल प्रीत सिंह और तब्बू अहम किरदार निभाती नजर आईं थीं. अब इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं जो बहुत शानदार होने वाला है. अजय देवगन ने दे दे प्यार दे 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है.
Pyaar ka sequel hai crucial! Kya Ashish ko milega Ayesha ke parents ka approval? 🫣 #PyaarVsParivaar #DeDePyaarDe2 in cinemas 14th November, 2025. 🙌🏻@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @anshul3112 @luv_ranjan @gargankur #TarunJain #BhushanKumar #KrishanKumar @ShivChanana… pic.twitter.com/ehfVwc0U54— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 11, 2025
