Karwa Chauth 2025: पत्नी ने की आरती तो रवि किशन ने हाथ जोड़ दिया आशीर्वाद, पवन सिंह की पत्नी ने बिना पति देखा सुहाग का चांद
Bhojpuri Celebs Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की धूम जहां बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में देखने को मिली.वहीं, भोजपुरी सेलेब्स भी पीछे नहीं रहे. रवि किशन से लेकर ज्योति सिंह ने इसे सेलिब्रेट किया.
बीते दिन देशभर की महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की.बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने भी इस त्योहार को परिवार के साथ शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया.भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव से लेकर रवि किशन तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी झलक दिखाई है.
खेसारी लाल यादव-चंदा देवी
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी वाइफ चंदा देवी के संग करवा चौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया. इस खास मौके की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.फोटो में खेसारी अपनी वाइफ संग पोज देते दिखे. तस्वीर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा-मैंने आज अपने चंदा के साथ उस चांद को देखा.
ज्योति सिंह
पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था.हालांकि, ज्योति ने ये त्योहार अकेले ही मनाया, बिना पति के चांद का दीदार किया और व्रत खोला. वीडियो शेयर कर ज्योति ने लिखा,'पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है- मेरी जैसी अभागन कोई और न बने. सभी माताओं एंव बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं.
मनोज तिवारी- सुरभि तिवारी
मनोज तिवारी ने अपनी दूसरी वाइफ सुरभि के संग करवा चौथ मनाया. सुरभि ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस खास मौके की एक झलक दिखलाई है.वीडियो में मनोज तिवारी अपने हाथों से पानी पिलाकर पत्नी का व्रत तुड़वाते नजर आए.
रवि किशन-प्रीति
रवि किशन ने अपनी वाइफ प्रीति के संग करवा चौथ का त्योहार बेहद ही खास ढंग से मनाया.वीडियो में पत्नी ने जब एक्टर की आरती उतारी तो वो उन्हें हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हुए नजर आए.वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज भी रवि किशन अपनी वाइफ को बेइंतहा प्यार करते हैं.
यश कुमार-निधि झा
भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल यश कुमार और निधि झा ने भी करवा चौथ के त्योहार को बेहद ही शानदार तरीके से मनाया. बता दें निधि झा ने प्रेग्नेंसी में पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. यश कुमार ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,'दो चांद एक ही तस्वीर में.एक मेरे पीछे, एक मेरे आगे. हैप्पी करवा चौथ धर्मपत्नी जी.
