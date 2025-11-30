हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' ने इंडियन थिएटर्स में उसी दिन एंट्री ली जिस दिन धनुष की ताबडतोड़ कमाई वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' ने ली. सामने बड़ी फिल्म होने के बावजूद इसने अपना दर्शक वर्ग बांधकर रखा. नतीजा ये हुआ कि फिल्म की ओपनिंग ठीकठाक हुई और दूसरे दिन पहले दिन से दोगुनी कमाई भी हो गई.

अब तीसरे दिन रविवार की छुट्टी पड़ रही है और फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी मिल रहा है. इसका असर फिल्म की कमाई में पड़ता दिख रहा है और फिल्म की कमाई तीसरे दिन भी बढ़ती दिख रही है. यहां देखिए फिल्म ने अब तक टोटल कितनी कमाई कर ली है.

'जूटोपिया 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.6 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई तेजी से बढ़ी और ये बढ़कर 3.25 करोड़ हो गई. तीसरे दिन यानी आज 4:45 बजे तक एनिमेटेड फिल्म का बिजनेस 2.14 करोड़ हो चुका है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 6.99 करोड़ पहुंच चुका है. बता दें कि आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जूटोपिया 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कमाई

सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म का बजट 1325 करोड़ रुपये है और इसने शुरुआती दिनों में ही अपनी पूरा बजट निकाल लिया है. फिल्म ने कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में 250 मिलियन से ज्यादा कमाई कर ली है.

इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये करीब 2233 करोड़ रुपये होता है. यानी फिल्म पहला वीकेंड खत्म होने के पहले ही अपने बजट का करीब दोगुना कमा चुकी है.

'जूटोपिया 2' के बारे में

ये फिल्म 2016 में आई डिज्नी की 'जूटोपिया' का सेकेंड पार्ट है. इसके पहले पार्ट ने भी दुनियाभर में 1 बिलियन डॉलर कमाते हुए रिकॉर्ड बनाया था. ये फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए भी खास है क्योंकि फिल्म के लीड कैरेक्टर जूडी हॉप्स को सबकी चहेती एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपनी आवाज दी है.