कैटरीना कैफ बड़ी स्टार हैं या विक्की कौशल? छावा एक्टर ने किया रिएक्ट, पत्नी को लेकर कहा ये

एक्टर विक्की कौशल को हाल ही में काजोल और ट्विंकल के शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल में नजर आए. इस दौरान वो कृति सेनन के साथ थे. विक्की कौशल ने शो में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर बातें. विक्की से ये भी पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि कैटरीना और उनमें से कौन बड़ा स्टार है.

कैटरीना से कब हुई थी मुलाकात?

विक्की ने शो में बताया कि वो पहली बार कैटरीना से एक अवॉर्ड शो में बैकस्टेज मिले थे. उस अवॉर्ड शो को विक्की होस्ट कर रहे थे. वहां कैटरीना गेस्ट थीं. विक्की ने बताया कि उन्हें एक साथ स्टेज पर एंट्री करनी थी. विक्की ने बताया कि हमारी मुलाकात के दौरान पहले 5 मिनट कैटरीना मुझे ये ही बता रही थी इवेंट कैसे होस्ट करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

कैटरीना हैं बड़ी स्टार

विक्की ने कहा कि उनसे इवेंट में कहा गया था कि किसी भी एक्ट्रेस से शादी के लिए पूछने के लिए जो स्टेज पर आएं. तो विक्की कैटरीना को उस दौरान मजाक में शादी के लिए प्रपोज करते हैं. फिर ट्विंकल कहती हैं कि उस वक्त विक्की और कैटरीना दोनों बड़े स्टार थे. तो इस पर विक्की कहते हैं कि कैटरीना सुपरस्टार हैं. तो ट्विंकल पूछती हैं अब डायनामिक हैं. तो इस पर वो मुझसे बड़ी स्टार हैं. और हमेशा रहेंगी. तो ट्विंकल कहती हैं कि वो धरती हैं और तुम चांद जो धरती के चारों ओर घूमता है. तो विक्की कहते हैं बिल्कुल सही कहा.

बता दें कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने कुछ समय तक डेटिंग की थी. उन्होंने डेटिंग को छुपाकर रखा था. उनकी शादी 9 दिसंबर को हुई थी. दोनों ने राजस्थान में सवाई माधोपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. उनकी शादी बहुत चर्चा में रही. उनकी शादी तीन दिन तक चली. अब 7 नंवबर को विक्की और कैटरीना पेरेंट्स बने. उनके घर बेटे ने जन्म लिया है.