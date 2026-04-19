Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के भाई दर्शन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे. 18 अप्रैल 2026 को उनका निधन हो गया.
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का 18 अप्रैल को निधन हो गया. दर्शन कुमार ने 70 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
दर्शन कुमार हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रहे. लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने कई आर्टिस्ट को सपोर्ट किया. म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका बहुत योगदान रहा.
मीका सिंह ने जताया शोक
सिंगर मीका सिंह ने दर्शन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त कियाहै. उन्होंने पोस्ट कर लिखा- टी-सीरीज के मालिक दर्शन कुमार के बारे में दुखद खबर में मिली. वो अपनी खूबसूरत यादें हमारे लिए छोड़ गए. वो महान आदमी थे और हमेशा मदद के लिए आगे रहते थे. उन्होंने कई सिंगर्स को लॉन्च किया और सपोर्ट किया. साथ ही बहुत सारे टैलेंट को मौके दिए. माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.
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गुलशन कुमार की फैमिली-विरासत
दर्शन कुमार जिस विरासत का हिस्सा थे, उसे समझने के लिए गुलशन कुमार के सफर पर नजर डालते हैं. 1983 में गुलशन कुमार ने 'सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना की. इसके बाद में इसे टी-सीरीज के नाम से जाना गया. उनके म्यूजिक को बहुत पसंद किया गया. उन्होंने लोगों तक म्यूजिक को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया. 1997 में उनका निधन हो गया. उनकी जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई.
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उनके जाने के बाद कृष्णा कुमार (भाई) और भूषण कुमार (बेटे) ने इस कंपनी को संभाला. भूषण कुमार ने टी-सीरीज को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई. भूषण कुमार की बहन तुलसी कुमार पॉपुलर सिंगर हैं. वहीं खुशहाली कुमार एक्टिंग में किस्मत आजमा रही हैं. भूषण कुमार की पत्नी दिव्या भी एक्टर हैं.
गुलशन कुमार की फैमिली में उनके भाई दर्शन कुमार, कृष्ण कुमार और गोपाल कुमार हैं. सभी ने अलग-अलग तरीके से फैमिली विरासत को आगे बढ़ाया.
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Source: IOCL