हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडब्बू मलिक की स्पेशल पोस्ट, लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने को किया याद

डब्बू मलिक की स्पेशल पोस्ट, लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने को किया याद

Daboo Malik News: डब्बू मलिक ने भावुक पोस्ट साझा की है. डब्बू मलिक ने बताया कि उन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने का मौका मिला.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 04 May 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

संगीतकार डब्बू मलिक हाल ही में काफी भावुक और नॉस्टैल्जिक नजर आए. जब उन्होंने यादों के सफर पर जाते हुए संगीत के दिग्गजों किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया.

डब्बू ने एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की. ये फोटो फिल्मसेंटर स्टूडियोज़ की यादों से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी उस कमरे की खुशबू और माहौल याद है. जहां भारत की बेहतरीन आवाज़ों ने अमर धुनें रची थीं.

तस्वीर साझा करते हुए डब्बू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'ये फिल्मसेंटर स्टूडियोज है. मुझे उस दरवाजे के पीछे वाला कमरा याद है. ये वही मॉनिटर रूम है, जहां मैं इन कुर्सियों में से एक पर बैठा हूं और पीछे वाले काले सोफे पर घंटों बिताए हैं.'

यह भी पढ़े:-'राजा शिवाजी’ ने संडे को उड़ाया गर्दा, बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daboo Malik (@daboomalik)

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने किशोर दा, रफी साहब, आशा जी और लता जी की रिकॉर्डिंग्स अटेंड की हैं. मैं ये भी नहीं बता सकता कि संगीतकारों का वो असेंबली रूम कितना शानदार था. उसकी खुशबू, एहसास और माहौल. जल्द ही मैं फिर से नॉस्टैल्जिक होने वाला हूं और सभी संगीत प्रेमियों के लिए यादें बनाऊंगा. इस तस्वीर में मौजूद दिग्गज हमारे संगीत विरासत की नींव हैं.'

कौन है डब्बू मलिक?

डब्बू द्वारा साझा की गई तस्वीर में आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी और संगीत जगत के अन्य दिग्गज नजर आते हैं. डब्बू मलिक के बारे में बात करें तो वो एक संगीतकार होने के साथ-साथ गीतकार, लेखक और गायक भी हैं. उन्होंने सालों में कई हिंदी फिल्म एल्बमों में योगदान दिया है. वो दो बेटों के पिता हैं. उनके बेटों के नाम अरमान मलिक और अमाल मलिक हैं.

महान गायिका लता मंगेशकर की बात करें तो उन्होंने बहुत कम उम्र, 13 साल की उम्र में मराठी सिनेमा में अपने पहले गाने गाकर अपने करियर की शुरुआत की थी. करीब नौ दशकों के लंबे करियर में उन्होंने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए और 'भारत की कोकिला' का खिताब हासिल किया. लता मंगेशकर का निधन फरवरी 2022 में 92 वर्ष की उम्र में हुआ.

उनकी बहन आशा भोसले ने भी संगीत में एक असाधारण करियर बनाया और वह अपनी बहुमुखी गायकी के लिए जानी जाती थीं. आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया और उन्होंने 83 वर्षों की विरासत छोड़ी.

किशोर कुमार की बात करें तो वह एक प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर थे, जो अभिनेता, संगीतकार, फिल्म निर्माता और परफॉर्मर के रूप में भी जाने जाते थे. लगभग चार दशकों के करियर में उन्होंने कई अमर गीत दिए.

यह भी पढ़े:- अशनूर कौर ने सेलिब्रेट किया अपना 22वां बर्थडे, अभिषेक-गौरव से लेकर प्रणीत मोरे तक ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

Published at : 04 May 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Lata Mangeshkar Kishore Kumar Asha Bhosle Mohammed Rafi Daboo Malik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
डब्बू मलिक की स्पेशल पोस्ट, लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने को किया याद
डब्बू मलिक की स्पेशल पोस्ट, लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने को किया याद
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! 5 बजे तक कलेक्शन 35 करोड़ के पार
पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! 5 बजे तक कलेक्शन 35 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
बॉलीवुड
डेब्यू फिल्म की यादों में खोईं ईशा गुप्ता, 'जन्नत-2' के 14 साल पूरे होने पर जताया आभार
डेब्यू फिल्म की यादों में खोईं ईशा गुप्ता, 'जन्नत-2' के 14 साल पूरे होने पर जताया आभार
Advertisement

वीडियोज

Bengal Result | Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जनरल नॉलेज
Thalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन
'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
राजस्थान
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget