संगीतकार डब्बू मलिक हाल ही में काफी भावुक और नॉस्टैल्जिक नजर आए. जब उन्होंने यादों के सफर पर जाते हुए संगीत के दिग्गजों किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर के रिकॉर्डिंग सेशंस में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया.

डब्बू ने एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की. ये फोटो फिल्मसेंटर स्टूडियोज़ की यादों से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी उस कमरे की खुशबू और माहौल याद है. जहां भारत की बेहतरीन आवाज़ों ने अमर धुनें रची थीं.

तस्वीर साझा करते हुए डब्बू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'ये फिल्मसेंटर स्टूडियोज है. मुझे उस दरवाजे के पीछे वाला कमरा याद है. ये वही मॉनिटर रूम है, जहां मैं इन कुर्सियों में से एक पर बैठा हूं और पीछे वाले काले सोफे पर घंटों बिताए हैं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैंने किशोर दा, रफी साहब, आशा जी और लता जी की रिकॉर्डिंग्स अटेंड की हैं. मैं ये भी नहीं बता सकता कि संगीतकारों का वो असेंबली रूम कितना शानदार था. उसकी खुशबू, एहसास और माहौल. जल्द ही मैं फिर से नॉस्टैल्जिक होने वाला हूं और सभी संगीत प्रेमियों के लिए यादें बनाऊंगा. इस तस्वीर में मौजूद दिग्गज हमारे संगीत विरासत की नींव हैं.'

कौन है डब्बू मलिक?

डब्बू द्वारा साझा की गई तस्वीर में आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी और संगीत जगत के अन्य दिग्गज नजर आते हैं. डब्बू मलिक के बारे में बात करें तो वो एक संगीतकार होने के साथ-साथ गीतकार, लेखक और गायक भी हैं. उन्होंने सालों में कई हिंदी फिल्म एल्बमों में योगदान दिया है. वो दो बेटों के पिता हैं. उनके बेटों के नाम अरमान मलिक और अमाल मलिक हैं.

महान गायिका लता मंगेशकर की बात करें तो उन्होंने बहुत कम उम्र, 13 साल की उम्र में मराठी सिनेमा में अपने पहले गाने गाकर अपने करियर की शुरुआत की थी. करीब नौ दशकों के लंबे करियर में उन्होंने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए और 'भारत की कोकिला' का खिताब हासिल किया. लता मंगेशकर का निधन फरवरी 2022 में 92 वर्ष की उम्र में हुआ.

उनकी बहन आशा भोसले ने भी संगीत में एक असाधारण करियर बनाया और वह अपनी बहुमुखी गायकी के लिए जानी जाती थीं. आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया और उन्होंने 83 वर्षों की विरासत छोड़ी.

किशोर कुमार की बात करें तो वह एक प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर थे, जो अभिनेता, संगीतकार, फिल्म निर्माता और परफॉर्मर के रूप में भी जाने जाते थे. लगभग चार दशकों के करियर में उन्होंने कई अमर गीत दिए.

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