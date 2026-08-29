अमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू ने बताई असली वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू मलिक ने बताई असल वजह

अमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू मलिक ने बताई असल वजह

अमाल मलिक ने हाल ही में फिल्मी म्यूजिक से ब्रेक लेने का ऐलान किया था. अब उनके पिता डब्बू मलिक ने बेटे के इस फैसले को सही बताया है और कहा कि ये ब्रेक उनके लिए फायदेमंद होगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने हाल ही में फिल्मी म्यूजिक से एक साल के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि उन्हें अपने दिमाग, शरीर और मन को आराम देने के लिए कुछ समय चाहिए. अमाल के इस फैसले के बाद उनके तमाम फैंस हैरान-परेशान हैं. अब अमाल मलिक के पिता और म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने बेटे के इस ब्रेक पर रिएक्ट किया है.

'अमाल मलिक का ब्रेक लेना अच्छा फैसला है'
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में डब्बू मलिक ने अमाल के इस फैसले को सही बताया है. उन्होंने कहा कि अमाल ने काफी कम उम्र में काम शुरू कर दिया था और लगातार काम करने की वजह से कलाकार को कभी-कभी खुद के लिए भी समय चाहिए होता है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है. उसने जिंदगी में बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था. हर कलाकार की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं, जब वो खुद को दोबारा समझना चाहता है और ये तय करना चाहता है कि आगे क्या करना है. मुझे लगता है कि ये पांच-छह महीने उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे.'

अमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू मलिक ने बताई असल वजह

उन्होंने आगे कहा, 'कभी-कभी क्रिएटिविटी और मीडिया के दबाव की वजह से एक तरह की थकान हो जाती है. ऐसे में अपने अंदर झांकना और अपनी सोच को दोबारा सही करना अच्छी बात है. शारीरिक सेहत भी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है.' 

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अमाल मलिक के फैंस हुए परेशान
अमाल मलिक ने म्यूजिक से ब्रेक का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर अस्पताल की एक तस्वीर शेयर की थी. उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने दिमाग, शरीर, मन और पूरी तरह से खुद को ठीक करने के लिए ब्रेक की जरूरत है. इस पोस्ट के बाद उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे. हालांकि, डब्बू मलिक ने बताया कि बेटे अमाल के ब्रेक को किसी बड़ी परेशानी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'ये बहुत गंभीर मुद्दा है. इसे एक बड़ी परेशानी की तरह बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग-अलग तरह की मानसिक चुनौतियों से गुजरता है. एक कलाकार बहुत ज्यादा भावनाओं के साथ काम करता है. उसे इमोशनल गाने बनाने होते हैं और धुन तैयार करने के लिए अपने अंदर तक जाना पड़ता है. इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.'

अमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू मलिक ने बताई असल वजह

मैं बेटे के लिए थेरेपी की तरह हूं...
डब्बू मलिक ने ये भी बताया कि वो अपने बेटे के साथ काफी समय बिताते हैं और दोनों के बीच खुलकर बातचीत होती है. उन्होंने कहा, 'मैं अपने बेटे के लिए एक तरह से थेरेपी की तरह हूं. मुझे उसके आसपास रहना पसंद है. हम बहुत सारी बातें करते हैं और कई चीजों पर चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं.'

क्या ब्रेक से अमाल मलिक के करियर पर असर पड़ेगा?
अमाल इस समय फिल्मी म्यूजिक में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पांच-छह महीने का ब्रेक उनके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है? इस पर डब्बू मलिक को कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा, "नहीं, जिस तरह से ये इंडस्ट्री बदली है, वो बहुत अच्छी बात है. अब वो दौर नहीं है जब किसी कलाकार को लगातार काम करते रहना पड़ता था और हमारी तरह एक साल में सौ गाने बनाने पड़ते थे. आज की पीढ़ी अच्छा काम करना चाहती है, भले ही साल में सिर्फ पांच गाने करे. उनका ध्यान ऐसा काम करने पर है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें.'

अमाल मलिक ने म्यूजिक से क्यों लिया ब्रेक? पिता डब्बू मलिक ने बताई असल वजह

उन्होंने आगे कहा, 'बहुत से लोग अपना काम कर चुके हैं और अब अपनी एनर्जी खुद पर लगाने का समय है. आप एक हिट गाना बना सकते हैं और तुरंत वापस गेम में आ सकते हैं. लगातार काम करते रहने की मजबूरी नहीं है. उन्हें ये डर नहीं रहता कि इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे. एक अच्छा गाना भी काफी हो सकता है.'

'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में अमाल मलिक
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमाल मलिक इन दिनों फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने फिल्म के गाने 'ये आवारापन' को कंपोज किया है, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. इसमें इमरान हाशमी और दिशा पटानी लीड रोल में हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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