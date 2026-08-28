'तुम्हें पाकर खुद को खुशनसीब मानती हूं', पति के बर्थडे पर करिश्मा तन्ना ने लुटाया प्यार

करिश्मा तन्ना ने तस्वीरें शेयर करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरे पसंदीदा इंसान को 40वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं.' इन सारी हंसी-मजाक, मस्ती, छोटी-छोटी लड़ाइयों और खूबसूरत यादों के बीच तुम हमेशा मेरे अपने रहे हो, मेरे सुकून और मेरे घर जैसे.'