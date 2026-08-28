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'तुम्हें पाकर खुद को खुशनसीब मानती हूं', पति के बर्थडे पर करिश्मा तन्ना ने लुटाया प्यार
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर रोमांटिक पोस्ट शेयर कर अपने पति वरुण बंगेरा को 40वां बर्थडे विश किया. एक्ट्रेस ने खुद को खुशनसीब बताया.
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के पति वरुण बंगेरा अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया बर्थडे सेलिब्रेशन के तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में करिश्मा तन्ना पति संग रोमांटिक होती नजर आईं.
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Published at : 28 Aug 2026 01:24 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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