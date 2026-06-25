भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने 24 जून को वाराणसी के ताज गंगेज होटल में अक्षिता राज के साथ सात फेरे लिए. कपल की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. आकाश और अक्षिता की शादी में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से महफिल में चार चांद लगा दिए और पूरी लाइमलाइट बटोर ली.

पवन सिंह ने शादी में लगाए चार चांद

आकाश दीप और अक्षिता राज की शादी से एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह स्टेज पर अपनी दमदार आवाज का जादू बिखेरते नजर आ रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस ने शादी में मौजूद मेहमानों का दिल जीत लिया.

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आकाश दीप ने पवन सिंह को लगाया गले

वीडियो में पवन सिंह स्टेज पर भगवान श्रीराम के भजन गाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान आकाश दीप और उनकी दुल्हन अक्षिता राज भी उनके साथ मंच पर खड़े दिखाई देते हैं. पवन सिंह की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आकाश दीप ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

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अकाश दीप ने शेयर की फोटोज

अकाश दीप ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग की खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'यह खूबसूरत शादी ऐसी लग रही थी जैसे दो दिग्गज अपनी ज़िंदगी की हमेशा चलने वाली पारी शुरू करने के लिए मैदान पर उतर रहे हों. इसमें कोई रीटेक नहीं है, बस सही टाइमिंग, भरोसा और टीम स्पिरिट है.'

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वर्क फ्रंट की बात करें तो पवन सिंह आखिरी बार मनोज तिवारी और निरहुआ के साथ कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में नजर आए थे. इस शो को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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