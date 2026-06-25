साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन पाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें- प्रीडिक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' करेगी बंपर शुरुआत? बन पाएगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

Welcome To The Jungle BO Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' करेगी बंपर शुरुआत? बन पाएगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

Welcome To The Jungle BO Day 1 Prediction: अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल शुक्रवार को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर काफी बज है जिसके चलते इसकी अच्छी ओपनिंगी की उम्मीद की जा रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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'वेलकम' फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी फिल्म, 'वेलकम टू द जंगल' साल की मच अवेटेड फिल्म है. फाइनली अक्षय कुमार सहित कई स्टार्स से सजी ये कॉमेडी ड्रामा शुक्रवार, 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसी के साथ सबकी नजरें इसके पहले दिन की कमाई पर टिकी हैं. फिल्म के रिलीज से पहले अच्छे बज को देखते हुए इससे जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीद कर रही है. एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए यहां जान लेते हैं कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है?

'वेलकम 3' के लिए क्या फैक्टर रहेंगे फायदेमंद
'वेलकम टू द जंगल' या ‘वेलकम 3’ 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की फिल्म होने का फायदा मिलेगा. इसकी ओरिजिनल 'वेलकम' (2007) एक कल्ट फिल्म है जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं.  इसके यादगार किरदार, स्लैपस्टिक कॉमेडी और उदय-मजनू की जोड़ी हिंदी फिल्म दर्शकों के दिलों-दिमाग में बसी हुई है.वहीं अक्षय कुमार ओरिजिनल फिल्म का अहम हिस्सा थे लेकिन 'वेलकम बैक' (2015) में नहीं थे, इसलिए इस फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं. और इसका फायदा फिल्म को जरूर होगा. वहीं फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट को लेकर भी काफी काफी चर्चा है. वहीं ट्रेलर को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसके गाने भी लोगों को पसदं आ रहे हैं. ऐसे में ये सब फैक्टर्स फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए फायदेमंद रहेंगे.  

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को 'कॉकटेल 2' रही आगे लेकिन 'पेद्दी' ने तोड़ दिया दम, जानें- सभी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'वेलकम टू द जंगल' पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन?
कुल मिलाकर, फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू, 'भूत बंगला' के बाद अक्षय कुमार का मौजूदा मोमेंटम और मुहर्रम की छुट्टी का फ़ायदा देखते हुए, यह बड़ी कॉमेडी फ़िल्म भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर पहले दिन 23-27 करोड़ नेट (पेड प्रीव्यू सहित) कमा सकती है. इसी के साथ यह 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' के बाद 2026 की बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.

भारत में 2026 की बॉलीवुड की टॉप ओपनिंग वाली फिल्में (नेट)

  • धुरंधर 2 – 145 करोड़
  • बॉर्डर 2 – 32.1 करोड़
  • वेलकम टू द जंगल – 23-27 करोड़ (अनुमानित)
  • भूत बंगला – 18.31 करोड़
  • कॉकटेल 2 – 14.1 करोड़

'वेलकम टू द जंगल' स्टार कास्ट
'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहमद खान ने किया है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, लारा दत्ता, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, श्रेयस तलपड़े, तुषा कपूर, आफताब शिवदसानी और विंदू दारा सिंह सहित कई कलाकार नजर आएंगे. 

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

Published at : 25 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Sanjay Dutt Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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