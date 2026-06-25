'कॉकटेल 2' ने बुधवार को भी किया धमाकेदार परफॉर्म, जानें- 6 दिनों में कितना वसूला बजट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Day 6: 'कॉकटेल 2' ने बुधवार को भी किया धमाकेदार परफॉर्म, जमकर छापे नोट, जानें- 6 दिनों में कितना वसूला बजट

Cocktail 2 BO Day 6: 'कॉकटेल 2' ने बुधवार को भी किया धमाकेदार परफॉर्म, जमकर छापे नोट, जानें- 6 दिनों में कितना वसूला बजट

Cocktail 2 BO Day 6: 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 6ठे दिन इसकी कमाई में मंदी तो आई लेकिन इसने अच्छा कलेक्शन किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 06:31 AM (IST)
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शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. तमाम नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों से मुकाबला करने के बावजूद ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में मंदी भी आई है लेकिन ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. जानते हैं रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इसका कलेक्शन कितना हुआ हैय़  

'कॉकटेल 2' की छठे दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
इस साल की बड़ी हिंदी सीक्वल फिल्मों में से एक, 'कॉकटेल 2' पिछले शुक्रवार को रिलीज़ हुई थी.  कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद मिले-जुले रिव्यू मिले थे. इसके बावजूद, रिलीज के पहले वीकेंड के दौरान फिल्म ने कमाई में उछाल दिखाते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई की रफ्तार भी धीमी हुई और कलेक्शन घटा फिर भी ये हर दिन खूब नोट छाप रही है.

'कॉकटेल 2' के कलेक्शन की बात करें तो इसन पहले दिन 13.25 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 16.25 करोड़ और तीसरे दिन सबसे ज्यादा 17.75 करोड़ कमाए. इसके बाद चौथे दिन इसके कलेक्शन मे मंदी आई और इसने 6.75 करोड़ कमाए. वहीं पांचवें दिन इसने मामूली गिरावट के साथ 6.65 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुकाबिक 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 5 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 66 करोड़ रुपये हो गई है.

कॉकटेल 2’ ने कितना वसूल लिया बजट?
‘कॉकटेल 2’ का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में 66 करोड़ की कमाई कर ली है. ऐसे में इस फिल्म ने अपनी लागत का 44 फीसदी वसूल किया है.यानी ये अभी अपनी आधी लागत भी वसूल नहीं कर पाई है. वहीं अब इस फिल्म को शुक्रवार से अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल से भी मुकाबला करना पड़ेगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर ये कैसा परफॉर्म कर पाती है.

 भी पढ़ें:-Peddi OTT Release: 400 करोड़ कमाने वाली राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? यहां जानें

‘कॉकटेल 2’ के बारे में
होमी अदजानिया 'कॉकटेल 2' के डायरेक्टर हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की कहानी लव रंजन और तरुण जैन ने मिलकर लिखी है, और इसे दिनेश विजन, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 'कॉकटेल' (2012) का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें डायना पेंटी, दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान ने काम किया था.

ये भी पढ़ें:-Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

Published at : 25 Jun 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Cocktail 2
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