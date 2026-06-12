स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे विवादों से घिर गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. हालांकि उन्होंने लोगों से माफी मांग ली हैं, इसके बावजूद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. इसी बीच कॉमेडियन सुनील पाल इन दिनों चर्चा में आ गए हैं. प्रणीत मोरे के शो में हुई विवादित बातों पर अब सुनील ने खुलकर बात की हैं और कई मुद्दे उठाए हैं. साथ ही ऐसे कॉमेडियंस को बढ़ावा न देने की अपील की हैं.

इसीलिए इन्हें समाज का आतंकवादी कहता हूं...

सुनील पाल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर कहा, 'कॉमेडी के नाम जो इन दिनों, आए दिन लड़के-लड़कियां माइक पकड़कर दर्शकों के सामने और जेन जी के सामने करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर तो चल जाता हैं और फैशन पूरा हो जाता हैं. लेकिन हमारा समाज, जेन जी, युवा और देश का भविष्य, जिसे मैं हमारे देश का चलता-फिरता फेस्टिवल कहता हूं, ऐसे हमारे युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रही हैं और अश्लीलता फैला रही हैं. इसीलिए मैं इन्हें समाज का आतंकवादी कहता हूं क्योंकि जो समझ में नहीं आता, वो समाज में नहीं आता हैं.'

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Comedian Sunil Pal says, "Comedy in the name of obscenity has become a regular trend these days. Many boys and girls are seen holding mikes and performing in… pic.twitter.com/0GxiKUD0ap — IANS (@ians_india) June 12, 2026

वेन्यू वालों को दी सलाह

उन्होंने आगे कहा, 'गालियां देकर आए दिन लड़के लड़कियां ऐसा प्रोग्राम करते हैं, ऐसे वेन्यू वालों को भी स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए कि यहां पर गालियां, अश्लील बातें नहीं परोसी जाएगी, अभद्र भाषा में बात भी नहीं की जाएगी, हार्ष सब्जेक्ट और गंदी सोच नहीं रखी जाएगी. अगर ऐसा हुआ तब जाकर इसपर कंट्रोल पाया जा सकता है. इन सभी चीजों की वजह से समाज, हम जैसे कॉमेडियन, कॉमेडी देखने वाले भी डरे हुए है, घबराए हुए हैं कि इन लोगों को इतना भाव क्यों मिलता है? इन्हें क्यों बिग बॉस, केबीसी में बुलाया जाता है? कहां गए वो लोग जो अच्छी कॉमेडी करते हैं? अगर लोग अच्छे कॉमेडियन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही कॉमेडी के नाम पर कलंक हमारे देश में बढ़ता जाएगा.'

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सुनील पाल ने आखिर में लोगों से अपील की और कहा, 'मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि दर्शकों से, मीडिया से और जो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं. एक ऐसा कानून बनाइए कि यहां पर गंदी भाषा में बात नहीं की जाएगी. धन्यवाद!'

क्या था पूरा मामला?

इन दिनों प्रणित के क्राउड-वर्क शो से '370 रुपये बिरयानी' वाली वीडियो विवाद का मुद्दा बनी हुई हैं. हिमांशु नाम के एक व्यक्ति ने अपने डेट से जुड़ा किस्सा सुनाया, जिस बीच लड़कियों को लेकर कई गलत बातें की गई. प्रणीत भी इसे बिना रोके उसकी बातों पर हंसने लगे, जिससे ये विवाद खड़ा हो गया. इसके अलावा डॉ. सेजल पवार ने भी मेडिकल कॉलेज में शवों को लेकर कई आपत्तिजनक बात की. जैसे ही ये विवाद बढ़ा प्रणीत, हिमांशु और सेजल ने सभी से माफी मांगी ली हैं.

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