#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 'डॉन 2' सहित 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा

'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 'डॉन 2' सहित 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा

'धमाल 4' ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. अजय देवगन की इस फिल्म ने लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Jul 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

'धमाल 4' को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं और फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितश देशमुख और जावेद जाफरी नजर आ रहे हैं. चारों को स्क्रीन पर देखकर फैंस हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे हैं. अब 'धमाल 4' ने बॉलीवुड की 8 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. 

'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने 210.36 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 185.41 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 24.95 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म धमाका कर रही है.

ये भी पढ़ें- Box Office: 4 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी हॉरर फिल्म का धमाका, 3 दिन में ही बना डाला रिकॉर्ड

फिल्म 'धमाल 4' ने इन 8 फिल्मों को पछाड़ा
'धमाल 4' ने बॉलीवुड की 8 बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. इस लिस्ट में शाहरुख खान-अक्षय कुमार जैसे स्टार्स की फिल्में हैं. 'धमाल 4' न अक्षय कुमार की 'पैडमैन' और 'केसरी' को पछाड़ दिया है. वहीं शाहरुख खान की 'रा-वन' और 'डॉन 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं वरुण धवन की 'ब्रदीनाथ की दुल्हनियां', आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी', सुशांत सिंह राजपूत की 'छिछोरे' और ऋतिक रोशन की 'काबिल' को पछाड़ दिया है.


धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 'डॉन 2' सहित 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा

ये भी पढ़ें- Main Vaapas Aaunga Closing BO: नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों को पछाड़ा

  • 'पैडमैन' ने 203.05 करोड़ कमाए थे.
  • 'केसरी' ने 205.54 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • 'रा-वन' ने 203.95 करोड़ का बिजनेस किया.
  • 'डॉन 2' ने 209.55 करोड़ कमाए.
  • 'ब्रदीनाथ की दुल्हनियां' ने 206.95 करोड़ का बिजनस किया.
  • 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने 208.17 करोड़ कमाए.
  •  'छिछोरे' ने 208 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • 'काबिल' ने 209.5 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म ने बनाया एक और रिकॉर्ड

इसी के साथ फिल्म टॉप 100 बॉलीवुड ग्रॉसर की लिस्ट में एंटर कर गई है. 96th नबंर पर डॉन 2 थी. लेकिन अब इस नंबर पर 'धमाल 4' आ गई है. अब फिल्म की नंजर 'हिचकी', 'सिकंदर' और 'थामा' पर है. 'हिचकी' ने 210.81 करोड़ कमाए. 'सिकंदर' ने 211.34 करोड़ का बिजनेस किया. और 'थामा' ने 211.8 करोड़ का बिजनेस किया.

'धमाल 4' की स्टारकास्ट

बता दें कि इस फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितश देशमुख और जावेद जाफरी के अलावा रवि किशन, अंजलि आनंद और संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में सभी मिलकर खजाना ढूंढ़ते हैं.

कब आए थे 'धमाल' के तीनों पार्ट्स

ये सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी 'धमाल' का चौथा पार्ट है. इससे पहले फर्स्ट पार्ट 2007 में आया था. इस फिल्म के साथ W के नीचे खजाना टैगलाइन हिट हो गई थी. पहले पार्ट में जावेद जाफरी, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी जैसे स्टार्स थे. फिल्म का दूसरा पार्ट का नाम डबल धमाल है. ये 2011 में आया था. इस फिल्म में संजय दत्त भी दिखे थे. फिल्म के तीसरे पार्ट का नाम टोटल धमाल है. ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अजय देवगन, जावेद जाफरी जैसे स्टार्स थे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Box Office Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 'डॉन 2' सहित 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा
'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस, 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
Box Office: 4 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी हॉरर फिल्म का धमाका, 3 दिन में ही बना डाला रिकॉर्ड
4 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस धमाका, 3 दिन में ही बना डाला रिकॉर्ड
बॉलीवुड
हुमा कुरैशी ने बढ़ाई एक्साइटमेंट, 'महारानी सीजन 5' को लेकर दिया अपडेट
हुमा कुरैशी ने बढ़ाई एक्साइटमेंट, 'महारानी सीजन 5' को लेकर दिया अपडेट
बॉलीवुड
'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट
'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
दिल्ली NCR
CJP ने किया कोर्ट जाने का ऐलान, कपिल सिब्बल देंगे ₹1 करोड़
CJP ने किया कोर्ट जाने का ऐलान, कपिल सिब्बल देंगे ₹1 करोड़
क्रिकेट
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
महाराष्ट्र
'शिक्षा मंत्री बनना ही पड़ेगा', CM फडणवीस पर बोले संजय राउत
'शिक्षा मंत्री बनना ही पड़ेगा', CM फडणवीस पर बोले संजय राउत
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget