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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे...', ऋषि कपूर की वजह से फिल्मों से दूर नहीं हुईं बेटी रिद्धिमा, खुद किया खुलासा

'पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे...', ऋषि कपूर की वजह से फिल्मों से दूर नहीं हुईं बेटी रिद्धिमा, खुद किया खुलासा

Riddhima Kapoor Interview: क्या ऋषि कपूर ने बेटी रिद्धिमा कपूर को फिल्मों से दूर रखा था? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं. इसी बीच अब रिद्धिमा ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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एक्टर रणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स के गिने जाते हैं. हालांकि उनकी बहन रिद्धिमा कपूर ने 45 साल की उम्र में डेब्यू किया, जिसे लेकर कई खबरें आ रही थी कि उनके पिता ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि उनके घर की महिलाएं फिल्मों में कदम रखें. वहीं शादी के बाद नीतू कपूर भी फिल्मों में नजर नहीं आईं. इसी बीच रिद्धिमा ने खुद इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी हैं. साथ ही अपने डेब्यू और पिता को लेकर खुलकर बात की हैं. 

पिता ने रोका फिल्मों में आने से?

एएनआई से बातचीत में रिद्धिमा ने साफ कहा, 'बहुत लोग कहते हैं कि पापा हमें फिल्मों में आने या काम करने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. मेरे पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे फैसलों को रोकने की कोशिश नहीं की.' 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे एक किस्सा सुनाते हुए कहा, 'मैंने पापा से कहा था कि मैं यूके जाकर पढ़ाई करना चाहती हूं. उस समय मैं करीब 16-17 साल की थी. पापा इस बात को लेकर बहुत मुश्किल में थे कि उनकी बेटी अकेले विदेश में कैसे रहेगी. वो करीब आधे घंटे तक इधर-उधर टहलते रहे और सोचते रहे. हालांकि, बाद में वो मान गए और विदेश जाने के लिए परमिशन दे दी. पापा ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हें अच्छा लगे, वही करो. मुझे पता है कि तुम जो भी करोगी, उसमें अपना 100 प्रतिशत दोगी.'

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पापा जरूर मान जाते...

फिल्मों को लेकर रिद्धिमा का कहना है, 'अगर मैं पापा से कहती कि मैं फिल्म करना चाहती हूं, आपको गर्व महसूस कराऊंगी और आपकी सलाह लेकर काम करूंगी, तो वो मुझे कभी मना नहीं करते. वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते और मुझे रास्ता दिखाते. मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मुझे इस बात का पूरा विश्वास है. 

करिश्मा ने तोड़ा नियम 

बता दें कि कपूर खानदान में ये नियम था कि महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी. शादी से पहले नीतू कपूर भी अच्छी एक्ट्रेसेस में से एक थी, हालांकि उन्होंने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली. साथ ही बबिता भी फिल्मों में नजर नहीं आई. लेकिन करिश्मा कपूर ने इस नियम को तोड़ दिया और कपूर परिवार की पहली पॉपुलर एक्ट्रेस बनी. फिर करीना कपूर ने भी अपनी पहचान बनाई.

रिद्धिमा कपूर कुछ समय पहले ही अपनी पहली फिल्म 'दादी की शादी' में नजर आईं, जिसमें उनके साथ उनकी मां नीतू कपूर भी थीं. वहीं बात करें ऋषि कपूर की, तो वो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक थे. उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं, हालांकि 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 

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Published at : 12 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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