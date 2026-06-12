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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड69 की उम्र में भी खुद को इतना फिट और एक्टिव कैसे रखते हैं जैकी श्रॉफ? किया खुलासा, कहा- 'बैंड बज जाएगी'

69 की उम्र में भी खुद को इतना फिट और एक्टिव कैसे रखते हैं जैकी श्रॉफ? किया खुलासा, कहा- 'बैंड बज जाएगी'

Jackie Shroff Fitness: 69 साल की उम्र में भी जैकी श्रॉफ अपनी फिटनेस से लोगों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने फिट रहने का राज बताया. आइए जानते हैं वो खुद को कैसे मेंटेन रखते हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 04:18 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'बिडू' यानी जैकी श्रॉफ 69 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और एनर्जी से लोगों को हैरान कर देते हैं. बढ़ती उम्र के बावजूद उनका एक्टिव लाइफस्टाइल और शानदार फिटनेस अक्सर चर्चा में रहती है. हाल ही में एक्टर ने अपनी सेहत और फिटनेस का राज बताते हुए खुलासा किया कि वो किस तरह खुद को फिट रखते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि अगर कोई उनका पूरा रूटीन फॉलो करने लगे तो उसकी 'बैंड बज जाएगी'.

जैकी श्रॉफ की फिटनेस का राज
जैकी श्रॉफ ने हाल ही में कर्ली टेल्स संग बातचीत में बताया कि 24 घंटे होते हैं उसमें 8 घंटे सोने, 8 घंटे काम और बाकी 8 घंटे खुद के लिए होते हैं. वो 8 घंटे के अंदर अपने मां-बाप को देख लिया, बच्चों को देख लिया, अपने दोस्तों के साथ घूम लिया. अपनी हेल्थ पर काम किया. अपनी क्रिएटिव पर सोचे 8 घंटा मिलता है. उन्होंने कहा मैं ये कहता हूं लेकिन ये कर नहीं पाता.

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जैकी श्रॉफ ने आगे बताया, 'मेरा रुटीन फॉलो करोगे तो बैंड बज जाएगी. मैं 6 घंटा सोता हूं. बाद में मैं काम पर जाता हूं तो मुझे वापस आकर सिर्फ तकिया मिलता है.' उन्होंने कहा, 'मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूं करना पड़ता है. बच्चे बोलेत हैं तो करना ही पड़ता है. बच्चों की सुननी चाहिए.'

स्वीट्स के हैं शौकीन
उन्होंने कहा, 'लेकिन स्वीट्स के मामले में मुझे फॉलो ना करें. मैंं रात को मीठा खाता हूं. उन्होंने बताया कि उन्हें आम खाने का बहुत शौक है.' जैकी श्रॉफ ने बताया कि उन्हें दाल चावल और घी खाना पसंद है. साथ ही वो अदरक का पानी भी पीते हैं. उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद इसे जरुर पीना चाहिए. 

बता दें, जैकी श्रॉफ को आखिरी बार फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो में देखा गया था. उन्होंने साल 1982 में फिल्म स्वामी दादा से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद जैकी दादा ने हीरो, दूध का कर्ज, राम लखन, खलनायक, तेरी मेहरबानियां, परिंदा, कर्मा, रंगीला, त्रिदेव, वर्दी, किंग अंकल, अल्लाह रक्खा, कुदरत का कानून, क्योंकि, हैप्पी न्यू ईयर, अग्निसाक्षी और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Jun 2026 04:18 PM (IST)
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