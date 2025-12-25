हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड सेलेब्स पूरे जोश और खुशी के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लिए भी आज का दिन बेहद खास है क्योंकि क्रिसमस के दिन दोनों की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ रिलीज हो चुकी है. ऐसे में सभी उन्हें उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं और क्रिसमस की बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड के सेलेब्रिटीज का क्रिसमस सेलिब्रेशन

चंकी पांडे ने कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें चंकी पूरे परिवार के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ऑल द बेस्ट टीम तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी. मेरी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो.'

सोनू सूद का स्पेशल पोस्ट

वहीं, सोनू सूद ने भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो पोस्ट की है, जिसमें वे लाल रंग की हुडी में किसी होटल में दिख रहे हैं. अभिनेता ने मोर और प्रकृति के नजारों की फोटो पोस्ट की और 'मेरी क्रिसमस' विश किया है.

राधिका सरथकुमार का क्रिसमस सेलिब्रेशन

'नसीब अपना-अपना' फिल्म में चंदा का रोल निभाने वाली राधिका सरथकुमार ने भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में अभिनेत्री अपने परिवार के साथ दिख रही हैं, लेकिन अपनी मां को मिस कर रही है. उन्होंने लिखा, 'मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है, लेकिन मैं उनके प्यार के साथ जी रही हूं और वही कर रही हूं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, दोस्तों और परिवार के साथ क्रिसमस मनाना.'

उर्मिला मातोंडकर ने दिया स्पेशल मेसेज

वहीं उर्मिला मातोंडकर ने अपनी तस्वीरों के साथ फैंस को विश किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरी क्रिसमस प्यारे लोगों. आपका दिल प्यार, अच्छाई और आभार से भर जाए… और आपका घर खुशी, हंसी और आशीर्वाद से भर जाए!'

ईशा कोपिकर ने सजाया घर

इसके अलावा, ईशा कोपिकर ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें भगवान गणेश को सेंटा के रूप में तैयार किया गया है. वीडियो में वे अपनी बेटी के साथ क्रिसमस ट्री को सजाती भी दिख रही हैं. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'अब क्रिसमस जैसा माहौल बनने लगा है, घर पूरी तरह से सजा हुआ है और पेड़ सबका ध्यान खींच रहा है!

अभिनेत्री निमरत कौर ने भी बहुत सारी प्यारी-प्यारी वीडियो पोस्ट की हैं, जिनमें क्रिसमस ट्री और क्यूट सेंटा देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा, कपूर परिवार पहले ही क्रिसमस की पार्टी होस्ट कर चुका है, जिसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर, और पूरे कपूर खानदान को देखा गया.