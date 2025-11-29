पति पीटर हाग के खिलाफ हाल ही में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं. 15 साल बाद दोनों की मैरिड लाइफ पर संकट मडंराया हुआ है. खबरें हैं कि वे अपने पति पीटर हाग से तलाक ले रही हैं. इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मीडिया से खास अपील की.

सेलिना ने मीडिया से की खास अपील

सेलिना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए खुद को 'ब्रोकेन हार्ट मदर' बताया और लिखा, “इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर मीडिया मेंबर्स, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि प्लीज मेरे कानूनी मामलों से जुड़ी किसी भी खबर या कवरेज में मेरे बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. मैं आपकी संवेदनशीलता और समझ के लिए हमेशा आभारी रहूंगी. ब्रोकेन हार्ट वाली मां."

बता दें, सेलिना जेटली ने हाल ही में पति पर घरेलू हिंसा के आरोप में केस दर्ज कराने की जानकारी दी थी. ऐसे में उन्होंने बच्चों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है ताकि उनकी कानूनी लड़ाई का असर बच्चों पर न पड़े. एक्ट्रेस ने बताया था कि वह इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर को अकेले झेल रही हैं. उनके माता-पिता, भाई, मेरा एक बच्चा और वह इंसान जिसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, सब चले गए या पीछे हट गए. सब कुछ छिन गया औरभरोसा टूट गया. उन्होंने खुद को फौजी की बेटी बताते हुए कहा था कि वह अपनी लड़ाई साहस के साथ लड़ती रहेंगी.