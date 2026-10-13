हॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर अमेरिकी सीरीज 'ब्रेकिंग बैड' में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने वाले एक्टर आरजे मिट्टे का 34 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 13 अक्टूबर को टेक्सास के ब्राउन्सविल में आखिरी सांस ली. एक्टर की टीम ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' को दिए बयान में उनके निधन की पुष्टि की है.

आरजे मिट्टे की टीम ने बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है. टीम ने कहा, 'बहुत दुख के साथ हम प्यारे एक्टर, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले आरजे मिट्टे के निधन की खबर साझा कर रहे हैं.' फिलहाल उनके निधन की वजह सामने नहीं आई है. वहीं, TMZ की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात कही गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

'ब्रेकिंग बैड' से मिली पहचान

आरजे मिट्टे को टीवी सीरीज 'ब्रेकिंग बैड' से दुनिया भर में पहचान मिली थी. उन्होंने सीरीज के सभी पांच सीजन में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाया था. उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया. खास बात ये है कि सीरीज में उनके किरदार की तरह ही आरजे मिट्टे भी सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित थे. उन्हें तीन साल की उम्र में इस स्थिति का पता चला था.

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दिव्यांगों के अधिकारों के लिए उठाई आवाज

आरजे मिट्टे एक्टिंग के अलावा दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए भी काम करते थे. वो चाहते थे कि दिव्यांग लोगों को भी हर क्षेत्र में बराबर मौके मिलें और उन्हें फिल्मों और टीवी पर भी सही तरीके से दिखाया जाए. वो यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी और श्राइनर्स चिल्ड्रन्स जैसी संस्थाओं के एंबेसडर भी थे. इसके अलावा, वो मिट्टे फाउंडेशन के चेयरमैन थे. इस फाउंडेशन के जरिए दिव्यांगता को लेकर लोगों को जागरूक करने और दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने का काम किया जाता था.

2025 में की थी सगाई

आरजे मिट्टे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे थे. उन्होंने 2025 में अपनी दोस्त कैनेडी सुआरेज से सगाई की थी. आरजे ने 10 अक्टूबर 2025 को कैनेडी के 30वें जन्मदिन पर उन्हें प्रपोज किया था. फैंस दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

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आरजे मिट्टे के निधन की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस दुखी हैं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फैंस उनके अभिनय और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए किए गए काम को याद कर रहे हैं.