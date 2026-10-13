Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ब्रेकिंग बैड' स्टार आरजे मिट्टे का निधन, 34 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

'ब्रेकिंग बैड' स्टार आरजे मिट्टे का निधन, 34 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

RJ Mitte Dies: 'ब्रेकिंग बैड' स्टार आरजे मिट्टे अब हमारे बीच नहीं रहे. 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. उनकी टीम ने ये दुखद जानकारी दी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Oct 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर अमेरिकी सीरीज 'ब्रेकिंग बैड' में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने वाले एक्टर आरजे मिट्टे का 34 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 13 अक्टूबर को टेक्सास के ब्राउन्सविल में आखिरी सांस ली. एक्टर की टीम ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' को दिए बयान में उनके निधन की पुष्टि की है.

आरजे मिट्टे की टीम ने बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है. टीम ने कहा, 'बहुत दुख के साथ हम प्यारे एक्टर, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले आरजे मिट्टे के निधन की खबर साझा कर रहे हैं.' फिलहाल उनके निधन की वजह सामने नहीं आई है. वहीं, TMZ की रिपोर्ट में आत्महत्या की बात कही गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. 

'ब्रेकिंग बैड' से मिली पहचान

आरजे मिट्टे को टीवी सीरीज 'ब्रेकिंग बैड' से दुनिया भर में पहचान मिली थी. उन्होंने सीरीज के सभी पांच सीजन में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाया था. उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया. खास बात ये है कि सीरीज में उनके किरदार की तरह ही आरजे मिट्टे भी सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित थे. उन्हें तीन साल की उम्र में इस स्थिति का पता चला था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rj Mitte (@rjmitte)

दिव्यांगों के अधिकारों के लिए उठाई आवाज

आरजे मिट्टे एक्टिंग के अलावा दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए भी काम करते थे. वो चाहते थे कि दिव्यांग लोगों को भी हर क्षेत्र में बराबर मौके मिलें और उन्हें फिल्मों और टीवी पर भी सही तरीके से दिखाया जाए. वो यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी और श्राइनर्स चिल्ड्रन्स जैसी संस्थाओं के एंबेसडर भी थे. इसके अलावा, वो मिट्टे फाउंडेशन के चेयरमैन थे. इस फाउंडेशन के जरिए दिव्यांगता को लेकर लोगों को जागरूक करने और दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने का काम किया जाता था.

2025 में की थी सगाई

आरजे मिट्टे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे थे. उन्होंने 2025 में अपनी दोस्त कैनेडी सुआरेज से सगाई की थी. आरजे ने 10 अक्टूबर 2025 को कैनेडी के 30वें जन्मदिन पर उन्हें प्रपोज किया था. फैंस दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rj Mitte (@rjmitte)

आरजे मिट्टे के निधन की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस दुखी हैं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फैंस उनके अभिनय और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए किए गए काम को याद कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
RJ Mitte
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, 'धुरंधर 2' बनी नंबर 1, जानें- 'दृश्यम 3' को टॉप 10 लिस्ट में मिली कौन सी जगह ?
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, जानें- टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'दृश्यम 3' निकली सबसे आगे, 'द वन' और 'द पैराडाइज' का खेल हुआ खत्म, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी
मंडे को 'दृश्यम 3' निकली सबसे आगे, 'द वन' और 'द पैराडाइज' का खेल हुआ खत्म
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने दूसरे मंडे भी दिखाया दम, जानें-11 दिनों में कितना कमा लिया प्रॉफिट
'दृश्यम 3' ने दूसरे मंडे भी दिखाया दम, जानें-11 दिनों में कितना कमा लिया प्रॉफिट
बॉलीवुड
मां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ
मां बनने के बाद अपने लुक को लेकर डरी हुई थीं इशिता दत्ता, 'दृश्यम 3' के मेकर्स ने ऐसे दिया साथ
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'वे सहमत हुए, क्योंकि मैंने...' रूस-यूक्रेन पीस डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
'वे सहमत हुए क्योंकि मैंने कहा...' रूस-यूक्रेन पीस डील पर बोले ट्रंप
बिहार
MLC चुनाव से पहले RLM में संग्राम! रामपुकार सिन्हा सस्पेंड, अब 3 MLA पर गिरेगी गाज?
MLC चुनाव से पहले RLM में संग्राम! रामपुकार सिन्हा सस्पेंड, अब 3 MLA पर गिरेगी गाज?
विश्व
'भारत पर यकीन, दोनों के संबंध...', PM मोदी-ट्रंप का नाम लेकर क्या बोले सर्जियो गोर?
'भारत पर यकीन, दोनों के संबंध...', PM मोदी-ट्रंप का नाम लेकर क्या बोले सर्जियो गोर?
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, 'धुरंधर 2' बनी नंबर 1, जानें- 'दृश्यम 3' को टॉप 10 लिस्ट में मिली कौन सी जगह ?
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, जानें- टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
विश्व
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget