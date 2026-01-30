हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के बीच भी डटी रही 'हैप्पी पटेल', दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स में कायम

'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के बीच भी डटी रही ‘हैप्पी पटेल’, दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स में कायम

Happy Patel: आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ बड़ी बजट फिल्मों के बीच भी दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों में टिकी हुई है. वीर दास की डायरेक्टोरियल फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 08:33 PM (IST)
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ अब बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 जैसी बड़ी बजट और भव्य फिल्मों के बीच भी ये फिल्म लगातार सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है. दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स में बने रहना इस बात का सबूत है कि लोगों की इसमें दिलचस्पी अब भी बनी हुई है भले ही रिलीज का माहौल काफी भीड़भाड़ वाला हो.

वीर दास की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म
‘हैप्पी पटेल’ को वीर दास ने डायरेक्ट किया है और वही इसमें लीड रोल में भी नजर आ रहे हैं. ये वीर दास की बतौर डायरेक्टर पहली फीचर फिल्म है. ऐसे समय में जब बॉक्स ऑफिस पर बड़े स्केल और इवेंट टाइप फिल्मों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है तब इस तरह की छोटी और सधी हुई फिल्म का थिएटर्स में टिके रहना अपने आप में बड़ी बात है.

वीर दास ने लोगों को दिया क्रेडिट
फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स और इसके थिएटर्स में टिके रहने को लेकर वीर दास ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'हमें शुरू से पता था कि ये एक छोटी फिल्म है जो स्केल और भव्यता पर चलने वाले मार्केट में उतर रही है. ऐसे में ‘हैप्पी पटेल’ का दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में चलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है.'

 
 
 
 
 
लोगों की पसंद बनी ‘हैप्पी पटेल’
वीर दास ने आगे कहा कि ये सब लोगों की वजह से संभव हो पाया है. उनके मुताबिक लोग फिल्म को खुद ढूंढ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और कई लोग तो इसे दोबारा देखने भी आ रहे हैं. उन्होंने माना कि इसी तरह की ऑडियंस की प्रतिक्रिया ऐसी फिल्मों को थिएटर्स में जिंदा रखती है.

बिना भारी प्रमोशन के जारी सफर
बड़ी और वाइड रिलीज फिल्मों से मुकाबले के बावजूद ‘हैप्पी पटेल’ ने भारी प्रमोशन के बजाय लोगों के बीच बनी चर्चा और लगातार मिल रहे लोगों के सपोर्ट के दम पर अपना थिएट्रिकल सफर जारी रखा है. यही वजह है कि ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाए हुए है.

Published at : 30 Jan 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Vir Das Happy Patel
इंडिया
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
इंडिया
क्रिकेट
इंडिया
शिक्षा
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
