मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म कर रही सबसे ज्यादा कमाई? 32वें दिन भी चल रही है 'बॉर्डर 2'

Box Office India Live Update: थियेटर में इस समय 12–14 फिल्में चल रही हैं. हालिया रिलीज ‘अस्सी’ और ‘दो दीवाने शहर में’ बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ इन दोनों से ज्यादा कमा कर रही है. वहीं, सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ अब भी अपनी धाक जमाए हुए है. रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है.

इन फिल्मों में मंडे को सबसे ज्यादा कमाई किसने की? नई रिलीज फिल्मों पर कौन सी फिल्म भारी पड़ रही है? सभी फिल्मों का लाइव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानिए.

'अस्सी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (Assi Day 4 Box Office)

अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' की रिलीज का आज चौथा दिन है. मंडे को इस फिल्म ने चार बजे तक 17 लाख की कमाई की है. 'अस्सी' का टोटल इंडिया कलेक्शन 4.37 करोड़ हो चुका है.

'दो दीवाने शहर में' बॉक्स ऑफिस डे 4 (Do Deewane Seher Mein Day 4)

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने शहर में' की रिलीज का आज चौथ दिन है. ये फिल्म शाम चार बजे तक 19 लाख कमा चुकी है. इसका कुल इंडिया कलेक्शन 4.39 करोड़ हो चुका है.

'हे भगवान' बॉक्स ऑफिस डे 4

तेलुगु लैंग्वेज में बनी कॉमेडी फिल्म Hey Bhagawan भी अच्छी कमाई कर रही है. चार बजे तक ये फिल्म 15 लाख कमा चुकी है. फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 3.2 करोड़ हो चुका है.

'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस डे 11

शाहित कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज का आज 11वां दिन है. मंडे यानि 23 फरवरी को सबसे ज्यादा कमाई यही फिल्म कर रही है. चार बजे ओ रोमियो ने 0.49 करोड़ कमा लिए हैं. इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 56.29 करोड़ हो गया है.





'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस डे 32 (Border 2 Box Office)

सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' की रिलीज का आज 32वां दिन है. ये फिल्म आज मंडे को 0.09 करोड़ (9 लाख) कमा चुकी है. फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 325.99 करोड़ हो चुका है.

'शतक: संघ के 100 वर्ष' बॉक्स ऑफिस डे 4

इस फिल्म की रिलीज को तीन दिन हो चुके हैं. मंडे को ये फिल्म चार बजे तक 3 लाख कमा चुकी है. 'शतक: संघ के 100 वर्ष' फिल्म का टोटल कलेक्शन 1.18 करोड़ हो चुका है.

फिल्म बॉक्स ऑफिल कलेक्शन (23 फरवरी 2026) 'अस्सी' डे 4 17 लाख (शाम चार बजे तक) 'दो दीवाने शहर में' डे 4 19 लाख (शाम चार बजे तक) 'शतक: संघ के 100 वर्ष' बॉक्स ऑफिस डे 4 3 लाख (शाम चार बजे तक) 'ओ रोमियो' डे 11 49 लाख (शाम चार बजे तक) 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस डे 32 9 लाख (शाम चार बजे तक) 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस डे 25 7 लाख (शाम चार बजे तक)

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस डे 25 (Mardaani 3 Box Office Day 25)

रानी मुखर्जी की फिल्म की रिलीज का आज 25वां दिन है. 'बॉर्डर 2' की सुनामी में रिलीज हुई ये फिल्म अब भी कमाई कर रही है. मंडे चार बजे तक 'मर्दानी 3' ने 7 लाख का कलेक्शन कर दिया है. 'मर्दानी 3' का टोटल इंडिया कलेक्शन 47.77 करोड़ हो चुका है.

(बॉक्स ऑफिस के आँकड़े सैकनिक (Sacnilk.com) से लिए गए हैं. कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे पब्लिश होंगे)