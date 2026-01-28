'बॉर्डर 2' की सुनामी में भी नहीं टूटा ‘पठान’ का रिकॉर्ड, शाहरुख खान अब भी नंबर 1

बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. धुरंधर और छावा जैसी फिल्मों को कमाई में हर रोज ये फिल्म पीछे कर रही है. लेकिन शाहरुख खान की पठान का एक रिकॉर्ड ऐसा है जो ये फिल्म छू भी नहीं पाई है. आपको बताते हैं उस रिकॉर्ड के बारे में.

मंडे को बॉर्डर 2 का चौथ दिन था और रिपब्लिक डे की छुट्टी भी थी. फिल्म ने 63 करोड़ की कमाई, लेकिन रिपब्लिक डे पर सनी देओल की फिल्म पठान के बराबर कमाई नहीं कर पाई.

सनी देओल नहीं तोड़ पाए शाहरुख का रिकॉर्ड

पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी. 26 जनवरी यानी दूसरे दिन फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पठान ने रिपब्लिक डे को 70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. हिंदी भाषा में फिल्म ने 68 करोड़ की कमाई की थी. वहीं बॉर्डर 2 सिर्फ 59 करोड़ ही कमा पाई. रिपब्लिक डे पर कमाई के मामले में बॉर्डर 2 शाहरुख खान की पठान से पीछे रह गई है.

बता दें कि पठान ने नेट 543.09 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 1055 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 397.5 करोड़ की कमाई की.

ऐसा रहा है सनी देओल की बॉर्डर 2 का कलेक्शन

बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 49.32 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली. फिल्म ने 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 59 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 5 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है.

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन,अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म बॉर्डर 2 की कहानी इमोशन्स और देशभक्ति से भरपूर है.