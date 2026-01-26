बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन ने मुंबई मेट्रो में किए पुल-अप्स, अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी

एक्टर वरुण धवन इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' से फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं. उन्होंने जमकर फिल्म को प्रमोट किया. फिल्म प्रमोशन के लिए वो मुंबई मेट्रो में भी गई. इस दौरान के कई वीडियोज भी सोशल मीडिया वायरल हैं. एक वीडियो में वरुण धवन को पुल-अप्स करते हुए देखा गया.

मेट्रो अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉपरेशन लिमिटेड ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेफ्टी चेतावनी जारी की है. उन्होंने लिखा, 'महा मुंबई मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें. इस वीडियो के साथ एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था, जैसा कि आपकी (वरुण धवन) एक्शन फिल्मों में होता है. हम ये समझते हैं मेट्रो के अंदर दोस्तों के साथ घूमना कूल होता है. लेकिन हैंडल लटकने के लिए नहीं हैं.'

आगे लिखा, 'ऐसे एक्ट मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 में दिए गए सार्वजनिक परेशानी पैदा करने और/या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय हैं. अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है. इसीलिए दोस्तों संग घूमो लेकिन लटको मत. जिम्मेदारी से मुंबई मेट्रो में सफर करें.'

बता दें कि वरुण धवन फैंस से मिलने के लिए थिएटर गए थे. इसके लिए उन्होंने मेट्रो से ट्रैवल किया था. वरुण धवन ने फैंस से मुलाकात की थी. फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है. सभी एक्टर्स की एक्टिंग से लेकर फिल्म की स्टोरीलाइन तक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन में 120 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. वहीं चौथे दिन भी फिल्म धमाल मचा रही है. रिपब्लिक डे की छुट्टी का भी फायदा मिलने की उम्मीदें हैं.