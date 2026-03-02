धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक एडवांस बुकिंग: यूएस बॉक्स ऑफिस पर आगे निकले रणवीर सिंह, यश का ऐसा हाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar 2 vs Toxic एडवांस बुकिंग: यूएस बॉक्स ऑफिस पर आगे निकले रणवीर सिंह, यश का ऐसा हाल

Dhurandhar 2 vs Toxic एडवांस बुकिंग: यूएस बॉक्स ऑफिस पर आगे निकले रणवीर सिंह, यश का ऐसा हाल

धुरंधर 2 और टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. दोनों फिल्मों को लेकर काफी बज है. अमेरिका में दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक में क्लैश होने वाला है. ये महाक्लैश 19 मार्च को होगा. धुरंधर 2 को आदित्य धर ने बनाया है. वहीं टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने बनाया है. दोनों फिल्में ग्रैंड लेवल पर बनी हैं. धुरंधर 2 और टॉक्सिक की अमेरिका एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

धुरंधर 2 का यूएस एडवांस बुकिंग अपडेट

कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में फिल्म को लेकर काफी बज है. धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग में 33.7K डॉलर की सेल्स कर ली है. पिछले 24 घंटे में फिल्म ने 159 परसेंट का उछाल देखा है. वहीं शो के काउंट हैं 209. अब तक US में 151 जगहों से 1.9K से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं. फिल्म 17 दिनों के बाद रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. धुरंधर 2 का टॉक्सिक के साथ क्लैश के बावजूद फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार हो रही है. फिल्म को बस अपनी रफ़्तार बनाए रखने की जरूरत है.

धुरंधर 2 की बात करें तो ये 2025 में आई फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फैंस को फिल्म बहुत पसंद आई थी.

टॉक्सिक का यूएस एडवांस बुकिंग अपडेट
वहीं यश की पीरियड गैंगस्टर ड्रामा टॉक्सिक की बात करें तो फिल्म ने यूएस में 81 लोकेशन्स पर 3.6K डॉलर की सेल्स की है. शो काउंट 122 है और पिछले 24 घंटे में फिल्म ने 9 परसेंट ग्रोथ देखी है. टॉक्सिक के 189 टिकस बिक चुके हैं. बता दें कि टॉक्सिक में यश लीड रोल में हैं. गीतू मोहनदास ने इसे बनाया है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणि वसंत, नयनतारा जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म को लेकर भी काफी बज है. फिल्म का टीजर बहुत चर्चा में रहा था. रिपोर्ट्स हैं कि इसमें यश को डबल रोल में देखा जा सकता है. यश एक्शन अवतार में दिखेंगे. 

Published at : 02 Mar 2026 03:16 PM (IST)
