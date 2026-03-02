गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता

सिंगर अरिजीत सिंह बेस्ट बंगाल के छोटे से शहर जियागंज से आते हैं. लेकिन अरिजीत सिंह ने दुनियाभर में नाम कमाया है. उनकी सिंगिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं. अरिजीत ने कुछ समय पहले ही प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की. एक्टर मुंबई में रहते भी नहीं हैं. वो अपने होम टाउन जियागंज में ही रहते हैं. हाल ही में उनके पिता ने अरिजीत सिंह की जर्नी के बारे में बात की.

The Telegraph India से बात करते हुए अरिजीत सिंह के पिता ने कहा, 'हमारा पुश्तैनी घर लौहार के पास था. लेकिन बंटवारे के बाद मेरे पिता और उनके 3 भाई लालगोला आ गए. इसके बाद हम जियागंज में शिफ्ट हुए. अरिजीत की म्यूजिक जर्नी यहीं से शुरू हुई. वो अपनी मां अदिति सिंह के साथ गुरुद्वारे में जाता था और वहां पर कीर्तन गाता था. मजा आता है. मुझे अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है. अब अगला प्रोजेक्ट क्या है उसका. मुझे गर्व है.'

मुंबई में नहीं रहे अरिजीत सिंह

वहीं अरिजीत के एक बचपन के दोस्त ने बताया, 'अरिजीत के मुंबई में अपार्टमेंट और ऑफिस हैं लेकिन वो यहां रहना पसंद करते हैं. उनके बच्चे जुल और अली यहां के लोकल सीबीएसई स्कूल में जाते हैं. वो Tatwamasi प्रोजेक्ट को ज्यादा समय देना चाहते हैं.' फिर अरिजीत सिंह के पिता सुरिंदर सिंह ने कहा, 'ये शांत जगह है. मेरा बेटा भी मुंबई में नहीं रह पाया और यहां वापस आ गया. मिट्टी से उसका कनेक्शन है.'

बता दें कि अरिजीत सिंह इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर हैं. उन्होंने कई शानदार गाने दिए हैं. उनके देश मेरे, लुट पुट गया, तेरा यार हूं, ओ माही, गलती से मिस्टेक, हमारी अधूरी कहानी, सजनी जैसे गाने गए हैं. अब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली है. वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं.