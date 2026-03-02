हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता

गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता

सिंगर अरिजीत सिंह के पिता ने हाल ही में उनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात की. साथ ही बताया कि अरिजीत सिंह मुंबई में क्यों नहीं रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर अरिजीत सिंह बेस्ट बंगाल के छोटे से शहर जियागंज से आते हैं. लेकिन अरिजीत सिंह ने दुनियाभर में नाम कमाया है. उनकी सिंगिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं. अरिजीत ने कुछ समय पहले ही प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की. एक्टर मुंबई में रहते भी नहीं हैं. वो अपने होम टाउन जियागंज में ही रहते हैं. हाल ही में उनके पिता ने अरिजीत सिंह की जर्नी के बारे में बात की.

The Telegraph India से बात करते हुए अरिजीत सिंह के पिता ने कहा, 'हमारा पुश्तैनी घर लौहार के पास था. लेकिन बंटवारे के बाद मेरे पिता और उनके 3 भाई लालगोला आ गए. इसके बाद हम जियागंज में शिफ्ट हुए. अरिजीत की म्यूजिक जर्नी यहीं से शुरू हुई. वो अपनी मां अदिति सिंह के साथ गुरुद्वारे में जाता था और वहां पर कीर्तन गाता था. मजा आता है. मुझे अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है. अब अगला प्रोजेक्ट क्या है उसका. मुझे गर्व है.'

मुंबई में नहीं रहे अरिजीत सिंह

वहीं अरिजीत के एक बचपन के दोस्त ने बताया, 'अरिजीत के मुंबई में अपार्टमेंट और ऑफिस हैं लेकिन वो यहां रहना पसंद करते हैं. उनके बच्चे जुल और अली यहां के लोकल सीबीएसई स्कूल में जाते हैं. वो Tatwamasi प्रोजेक्ट को ज्यादा समय देना चाहते हैं.' फिर अरिजीत सिंह के पिता सुरिंदर सिंह ने कहा, 'ये शांत जगह है. मेरा बेटा भी मुंबई में नहीं रह पाया और यहां वापस आ गया. मिट्टी से उसका कनेक्शन है.'

बता दें कि अरिजीत सिंह इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर हैं. उन्होंने कई शानदार गाने दिए हैं. उनके देश मेरे, लुट पुट गया, तेरा यार हूं, ओ माही, गलती से मिस्टेक, हमारी अधूरी कहानी, सजनी जैसे गाने गए हैं. अब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली है. वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Arijit Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता
गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता
बॉलीवुड
शादी के बाद पति विजय देवरकोंडा के गांव पहुंचीं रश्मिका मंदाना, जोरदार तरीके से हुए गृह प्रवेश
शादी के बाद पति विजय देवरकोंडा के गांव पहुंचीं रश्मिका मंदाना, जोरदार तरीके से हुए गृह प्रवेश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic एडवांस बुकिंग: यूएस बॉक्स ऑफिस पर आगे निकले रणवीर सिंह, यश का ऐसा हाल
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक एडवांस बुकिंग: यूएस बॉक्स ऑफिस पर आगे निकले रणवीर सिंह, यश का ऐसा हाल
बॉलीवुड
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'तन्वी द ग्रेट', कब और कहां देख पाएंगे अनुपम खेर की ये फिल्म?
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'तन्वी द ग्रेट', कब और कहां देख पाएंगे अनुपम खेर की ये फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget