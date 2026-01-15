हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Trailer Out: 'बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान

Border 2 Trailer Out: 'बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान

Border 2 Trailer Out: सनी देओल की ‘गदर 2’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. वहीं मेकर्स ने आज आर्मी डे के खास मौके पर इस फिल्म का शानदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जो देशभक्ति से भरा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

‘ गदर 2’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद, सनी देओल अपनी 1997 की देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर की सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ के साथ बड़े पर्दे पर कम बैक कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं आज 15 जनवरी को आर्मी दिवस के खास मौके पर मेकर्स ने इस फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर को देखने के बाद रगों में देशभक्ति का जज्बा दौड़ जाता है.

देशभक्ति से भरा है बॉर्डर 2 का ट्रेलर
बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फीमेल लीड के तौर पर मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा को कास्ट किया गया है. फिल्म में मेजर सैनिक होशियार सिंह की असल कहानी पर फोकस किया गया है, जिनका रोल वरुण धवन ने प्ले किया है. फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल से होती है. इसमें सनी कहते सुनाई दे रहे हैं- फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है. बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है. उसके आगे कोई नहीं जाएगा. न ही कोई दुश्मन न ही कोई गोली और न ही उसका इरादा और आज कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे.

इसके बाद वरुण धवन, अहान पांडे और दिलजीत दोसांझ को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ट्रेलर देशभक्ति के जज्बे से भरा है. फिल्म का म्यूजिक भी दिल छू लेने वाला है. ट्रेलर का एक-एक सीन देशभक्ति और इमोशन्स से भरा है. ट्रेलर में 1997 में आई बॉर्डर वाली पूरी फील है. सनी देओल ने पूरे ट्रेलर में छाए हुए हैं. वहीं बाकी एक्टर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. ट्रेलर का लास्ट वाला डायलॉग भी चर्चा में है. सनी देओल कहते हैं- तुम हमें क्या हराओगे, अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहां ईद पर बकरे काटे जाते हैं.

यहां देखें ट्रेलर...

सनी देओल ने पोस्ट कर  ट्रेलर की अनाउंसमेंट की थी
सनी देओल ने बॉर्डर 2 के ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर की थी. पोस्ट में लिखा था, “ इस कहानी से बड़ी कोई और कहानी नहीं,इस जीत से बड़ा कोई और जश्न नहीं. बॉर्डर 2 का ट्रेलर आज, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बॉर्डर 2.”14 जनवरी की रात को सनी देओल ने नौसेना के जवानों के साथ समय भी बिताया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर सैनिकों के साथ ली गई सेल्फी को भी शेयर की है इसके साथ उन्होंने लिखा है, "हिंदुस्तान मेरी जान, मेरी आन, मेरी शान, हिंदुस्तान, गर्व, सम्मान और वीरता."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

बॉर्डर 2 का टीज़र
बता दें कि मेकर्स ने इससे पहले 16 दिसंबर, 2025 को विजय दिवस के मौके पर फिल्म का एक टीज़र जारी किया था . इस टीज़र ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी थी वहीं अब ट्रेलर देखने के बाद तो फैंस बॉर्डर फ्रैंचाइज़ी की वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं फिल्म से 'संदेशे आते हैं' सहित चार गाने रिलीज हो चुके हैं. 

बॉर्डर 2 कब होगी रिलीज?
साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ इसी गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड में यानी 23 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित इस फिल्म का मकसद पहली फिल्म की लीगेसी को सम्मान देने के साथ-साथ दर्शकों की नई जनरेशन को भी आकर्षित करना है. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड है और इसमें वीर सैनिकों की गाथा दिखाई गई है. 

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ahaan Shetty Varun Dhawan Border 2 DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म Ek Din की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Advertisement

वीडियोज

US-Iran Conflict: Trump का एक आदेश और धुआं-धुआं हो जाएगा Iran, अटैक करने के लिए US के पास ये ऑप्शन?
Anupamaa: 😱Parag के गुस्से ने किया सब बर्बाद, Anupama कैसे बचाएगी Ansh को? #sbs (15.01.2026)
Bollywood News: आमिर खान की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग, इमरान खान की धमाकेदार वापसी
Trump के Tariffs Fail? China ने बना दिया $1.2 Trillion का World Record! | Paisa Live
Iran Protest: फांसी से कैसे बचा इरफान सुल्तानी? जानिए ट्रंप का कितना हाथ? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म Ek Din की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
क्रिकेट
U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
इंडिया
'धरोहरों को मिटाकर अपनी नेम प्लेट...', PM मोदी के खिलाफ क्या कह गए मल्लिकार्जुन खरगे, मणिकर्णिका घाट पर विवाद
'धरोहरों को मिटाकर अपनी नेम प्लेट...', PM मोदी के खिलाफ क्या कह गए मल्लिकार्जुन खरगे
ट्रेंडिंग
चीन का Are You Dead ऐप देखकर कांपे यूजर्स, पूछने लगे- यह भारत में कैसे होगा डाउनलोड?
चीन का Are You Dead ऐप देखकर कांपे यूजर्स, पूछने लगे- यह भारत में कैसे होगा डाउनलोड?
Home Tips
Lucky Bamboo: पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय
पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget