बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ थियेटर में आज रिलीज हो चुकी है. फिल्म को उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है. इस वॉर-एक्शन फिल्म को क्रिटिक्स ने भी अच्छी रेटिंग-रिव्यू दिया है. ‘बॉर्डर 2’ को देखने के लिए फर्स्ट डे ही लोग सिनेमाघरों में टूट पड़े हैं और हालत ये है कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के मामले में इस फिल्म ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर' को भी पछाड़ दिया है.

इतनी ही नहीं, War 2 समेत कई फिल्में इससे बहुत पीछे रह गई हैं.

सुबह के शो में जबरदस्त भीड़

ट्रेड आंकड़े और रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन सुबह के शोज में 19.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की है. इस मामले में 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर', 'सिकंदर', 'हाउसफुल 5' और 'वॉर 2' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

मॉर्निंग में किसकी कितनी ऑक्यीपेंसी रही

धुरंधर 15.49%,

'सिकंदर' 13.76%,

'हाउसफुल 5' 13.62%,

सितारे जमीन पर 16.74% और

वॉर 2 16%

हालांकि ये फिल्म 'छावा' और 'सैंयारा' से पीछे रह गई है. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के मामले में 'छावा' (30.5%) और 'सैयारा' (35.51%) का अभी कोई पहुंच नहीं पाया है.

आपको ये भी बता दें कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि सुबह के शोज में कितनी सीटें भरीं. किसी फिल्म को पहले दिन के सुबह के शो में ऑडियंस का कितना रिस्पॉन्स मिला. इन्हीं नंबरों से फिल्म के कलेक्शन और ट्रेंड का पता चलता है.

शाम 6 बजे तक इतनी कमाई कर चुकी है 'बॉर्डर 2'

सैकनिक के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे तक 'बॉर्डर 2' करीब 14 करोड़ कमा चुकी है.

'बॉर्डर 2' को मिलेगा छुट्टी का फायदा मिलेगा

बहुत सारी जगहों पर शुक्रवार को बसंप पंचमी की छुट्टी है. ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि इस फिल्म को रात के शो में ज्यादा फुटफॉल मिल सकता है. वहीं, वीकेंड पर छुट्टी का फायदा मिलेगा. साथ ही रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म का कलेक्शन शानदार रहेगा.

'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट

'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है. ऑडियंस से लेकर रिव्यू देने वाले तक सबने इन सारे एक्टर्स की एक्टिंग को सराहा है.

बॉर्डर 2 रिव्यू

एबीपी न्यूज़ से बॉर्डर 2 को पांच से में 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'ये फिल्म शानदार है और देखी जानी चाहिए. सनी देओल फुल फॉर्म में हैं और वही इस फिल्म की जान हैं. वरुण धवन सरप्राइज कर देते हैं. उनका पहला सीन ही बड़ा दमदार है. वरुण की जितनी ट्रोलिंग हुई उन्होंने अपनी एक्टिंग से उतना मुंहतोड़ जवाब दिया है. दिलजीत दोसांझ दिल जीत लेते हैं. अहान शेट्टी कमाल के लगे हैं.'