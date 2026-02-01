सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है. हालांकि, फिल्म फिर भी धुरंधर, छावा, एनिमल से पीछे रह गई है. आइए जानते हैं बॉर्डर 2 के कलेक्शन के बारे में.

बॉर्डर 2 का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने दूसरे शनिवार को 17.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने नौवें दिन 17.75 करोड़ की कमाई की है तो फिल्म को अभी तक का टोटल कलेक्शन 252.75 करोड़ हो गया है.

इन फिल्मों से पीछे रह गई बॉर्डर 2

इतना कमाने के बाद भी फिल्म धुरंधर से बहुत पीछे रह गई है. धुरंधर ने नौवें दिन 53 करोड़ की कमाई की थी. वहीं विक्की कौशल की छावा ने भी फिल्म को पछाड़ दिया है. छावा ने नौवें दिन 44 करोड़ कमाए थे. रणबीर कपूर की एनिमल भी बॉर्डर 2 से आगे निकल गई है. एनिमल ने नौवें दिन 34.74 करोड़ की कमाई की थी.

बता दें कि बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ कमाए. तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने धमाल मचाते हुए 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिर चौथे दिन फिल्म 59 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का फायदा मिला. पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए. वहीं छठे दिन 13 करोड़ और सातवें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन 224.25 करोड़ रहा. आठवें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ कमाए.

फिल्म को निधि दत्ता और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन हुआ. फिल्म के गाने भी छाए रहे. संदेसे आते हैं से लेकर मिट्टी के बेटे तक चर्चा में रहे.