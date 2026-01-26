हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉर्डर 2 ने मचाया धमाल, सनी देओल-अहान शेट्टी की थिएटर में सरप्राइज एंट्री ने फैंस को किया हैरान

बॉर्डर 2 ने मचाया धमाल, सनी देओल-अहान शेट्टी की थिएटर में सरप्राइज एंट्री ने फैंस को किया हैरान

Border 2: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ पार कर फैंस का दिल जीत लिया है. इसी बीच सनी देओल और अहान शेट्टी की सरप्राइज थिएटर विजिट ने उत्साह और बढ़ा दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 04:03 PM (IST)
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. पहले ही दिन इसने 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया जो लोगों के भारी उत्साह और फिल्म की लोकप्रियता को दिखाता है. युद्ध और देशभक्ति के इस स्टैंडअलोन सीक्वल ने अपने दमदार एक्शन और इमोशनल कहानी से फैंस का दिल जीत लिया है. इसी बीच फिल्म के कास्ट नें फैंस को सरप्राइज देने का सोचा.

सनी देओल और अहान शेट्टी का सरप्राइज विजिट
रविवार की शाम को मुंबई के प्रसिद्ध थियेटर ‘गायटी गैलेक्सी’ में सनी देओल और अहान शेट्टी ने अचानक फैंस को सरप्राइज दिया. जैसे ही दोनों बाहर आए फैंस ने खुशी के मारे चीयर करना शुरू कर दिया. सनी देओल अपनी कार से हाथ हिलाकर ग्रीट कर रहे थे जबकि अहान शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर इस पल की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. उन्होंने सेल्फी के साथ लिखा, 'दिल से शुक्रिया फिल्म और पूरी कास्ट को इतना प्यार देने के लिए. Truly overwhelmed with gratitude.. जय हिंद, जय भारत.' इस पोस्ट पर वरुण धवन ने भी मजेदार अंदाज में कमेंट किया की 'मेरा अहान मेरी शान.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahan Shetty (@ahan.shetty)

फैंस की खुशी का आलम
थियेटर में जमा फैंस के लिए ये पल तब यादगार बन गया. जब थियेटर के बाहर खड़े सनी और अहान फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के दौरान भीड़ की चीयरिंग सुनते ही अंदर कदम रखते है और सभी को सरप्राइज कर देते है. इस सरप्राइज ने फिल्म देखने के अनुभव को और रोमांचक बना दिया था.

फिल्म की कहानी और कास्ट
‘बॉर्डर 2’ अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्ट और को-राइट की गई है और ये 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का स्टैंडअलोन सीक्वल है. सनी देओल लैफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालर के रोल में हैं जो जवानों के लिए मेंटर और भावनात्मक आधार हैं. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी उनके कमांड में जवानों के किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

Published at : 26 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Sunny Deol AHAN SHETTY Border 2
