हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: कोर्ट में परी की इज्जत उछालेगा उसका खुद का भाई, विरानी परिवार की होगी खूब बेइज्जती

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: कोर्ट में परी की इज्जत उछालेगा उसका खुद का भाई, विरानी परिवार की होगी खूब बेइज्जती

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है, जिससे दर्शकों के अंदर शो को लेकर उत्साह बढ़ चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 12:56 PM (IST)
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.शो की कहानी तुलसी और उसके परिवार के ईर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है. इन दिनों विरानी परिवार कोर्ट में पहुंच चुका है. दरअसल, परी पर उसका पति रणविजय अत्याचार करता है.

तुलसी को जबसे इस बारे में पता चला है कि उसकी बेटी परी के संग रणविजय गलत कर रहा है,वो उसे इंसाफ दिलवाने के लिए पीछे पड़ जाती है. तुलसी और मिहिर ने ठान लिया है कि वो परी और रणविजय का तलाक करवाकर रहेंगे.दूसरी तरफ नॉयना ने अलग ही प्लान बना रखा है.

कोर्ट में अपने परिवार की बेइज्जती करेगा गौतम

उसने रणविजय के लिए लॉयर के तौर पर गौतम विरानी को ही हॉयर कर लिय़ा है. कोर्ट में गौतम को देख विरानी परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं.गौतम ने कोर्ट में पहुंचकर अपने ही परिवार को बेइज्जत करना शुरू कर दिया है.गौतम ने सबसे पहले हेमंत को बेइज्जत किया.

मिहिर ने जैसे ही गौतम से बात करने की कोशिश की, उसने अपने पिता की बोलती बंद कर दी.परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि परी तुम्हारी बहन है और तुम उसके खिलाफ लड़ोगे. ऐसे में गौतम कहता है कि किसी कानून में नहीं लिखा कि एक लॉयर अपने परिवार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है.

कोर्ट में गौतम अपनी खुद की बहन परी से ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है जिसे सुन हर कोई दंग रह जाता है. वहीं, नॉयना और रणविजय बेहद ही खुश हो रहे होते हैं.इस दौरान गौतम अपनी मां तुलसी को भी खूब बेइज्जत करता है.तुलसी को अपने बेटे की हरकत देख रोना आता है. लेकिन, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है. वहीं, अंगद भी अपनी बहन परी के खिलाफ नजर आ रहा है. परी के बारे में बात करते हुए उसकी और वृंदा की लड़ाई होने लगती है.

Published at : 26 Jan 2026 12:56 PM (IST)
