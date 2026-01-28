'बॉर्डर 2' के शूटिंग की असली वीडियो देख फैंस ने पीटा माथा, बोले- 'सारा इमोशन खत्म हो गया'

'बॉर्डर 2' रिलीज के छठवें दिन भी लगातार फैंस का एंटरटेनमेंट कर रही है. फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. सिनेमाघरों में फिल्म पसंद भी की जा रही है. इसी बीच फिल्म के कई सारे वीडियो सिनेमाघर से वायरल हो रहे हैं. तो वहीं कई सारे BTS वीडियो भी फिल्म की टीम सोशल मीडिया पर डाल रही है. ऐसा ही एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देख फैंस कह रहे हैं कि ऐसे वीडियोज मत डालो, हमारे इमोशंस के साथ मत खेलो.

दरअसल एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने अकाउंट पर 'बॉर्डर 2' से एक वीडियो BTS वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो अहान शेट्टी के फाइटिंग सीन से जुड़ा हुआ है. फिल्म में जहां देखने को मिल रहा है कि नेवी ऑफिसर की भूमिका में अहान समुद्र में युद्ध कर रहे होते हैं. तो वहीं इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये सीन तो स्विमिंग पूल में शूट हुआ है. अहान जिस जहाज में हैं वो भी नकली है, यानी कि ये सारा सीन ग्राफिक्स की मदद से क्रिएट किया गया है, फिल्म के लिए. यहां देखें वीडियो:

फैंस बोले इमोशंस से मत खेलो

ऐसे में इस सीन का BTS वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर हंस रहे हैं. साथ ही साथ मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे वीडियो ना डाले जाए. इस तरह उनके इमोशंस से ना खेला जाए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अरे ऐसे वीडियो मत डालो, इमोशंस की वाट लग जाती है प्लीज', तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था दुश्मन स्विमिंग पूल में अटैक करेगा'. इसी तरह से कई लोग मजेदार कमेंट्स इस वीडियो पर कर रहे हैं.













बता दें कि 'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने छह दिनों में ही 200 करोड़ क्लब में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब देखना होगा कि फिल्म आने वाले दिनों में और कितनी कमाई करती है.