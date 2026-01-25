Border 2 Box Office Day 3: वॉर एक्शन फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी पूरी तरह गायब है. दो दिन में सनी देओल की इस मस्टी स्टारर फिल्म ने शानदार कमाई की है. अब तीसरे दिन यानि रविवार को भी थियेटर में भीड़ है और फिल्म जमकर कमा रही है.

इतना ही नहीं, आज मॉर्निंग शो में 'बॉर्डर 2' की ऑक्यूपेंसी 31.46% है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. आपको बताते हैं कि रविवार को फिल्म कितना कमाई कर रही है.

'बॉर्डर 2' ने पहले और दूसरे दिन कितना कमाया

ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइड सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक सनी देओल की इस फिल्म को पहले दिन 30 करोड़ की ओपनिंग मिली. दूसरे दिन यानि शनिवार को फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले 21.67% ज्यादा कलेक्शन किया. शनिवार को करीब 36.5 करोड़ कमाए. इंडिया में दो दिनों में 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन 66 करोड़ है.

बॉर्डर 3 का तीसरे दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 3)

सैकनिक के डेटा के मुताबिक रविवार को सुबह 11 बजे तक 'बॉर्डर 2' करीब 5.63 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म का कुल कलेक्शन 12 बजे तक करीब 72 करोड़ पहुंच चुका है. (फाइनल आंकड़ें रात 10 बजे आएंगे)

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) करोड़ में पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 5.63 करोड़ (12 बजे तक) टोटल 72.13 करोड़

तीसरे दिन 'बॉर्डर 2' की ऑक्यूपेसी (Border 2 Day 3 Occupancy)

सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ के तीसरे दिन सुबह के शोज में 31.46% की मॉर्निंग ऑक्यूपेसी दर्ज की गई जो अब तक की सबसे ज्यादा है.

ये ट्रेंड बता रहा है कि फिल्म का आज का कलेक्शन दूसरे और तीसरे दिन से बहुत ज्यादा रहेगा.

वहीं, दूसरे दिन सबसे ज्यादा फुटफॉल नाइट शो में रहा. दोपहर के शो में ऑक्यूपेंसी 39.97% रही तो वहीं शाम को 49.13% और रात के शो में 61.70% रही.

100 करोड़ क्लब में आज होगी एंट्री

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, 'जबरदस्त पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर 'बॉर्डर 2' ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 26.46% की शानदार ग्रोथ दर्ज की. फिल्म आज रविवार को 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके साथ ही यह 2026 की पहली हिंदी फिल्म बन जाएगी, जो 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगी.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'अब असली खेल बाकी है- रविवार और सोमवार (रिपब्लिक डे की छुट्टी) पर देशभर से भारी कलेक्शन की उम्मीद है. मौजूदा ट्रेंड्स को देखें तो बॉर्डर 2 अपने रिपब्लिक डे एक्सटेंडेड वीकेंड को करीब 180 करोड़ के आसपास समेट सकती है.'

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट

ये फिल्म 1997 की 'बॉर्डर' का सीक्वल है. 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)