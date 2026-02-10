Border 2 Box Office Day 19 LIVE: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' थकने को नहीं तैयार, 19वें दिन भी कर रही दमदार कमाई, जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
Border 2 Box Office Day 19 LIVE: सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी करोड़ों छाप रही है. तीसरे मंगलवार यानी 19वें दिन भी इसकी कमाई का सिलसिला जारी है.
Border 2 Box Office Day 19 LIVE: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. अब ये साफ़ तौर पर थिएटर में अपनी दौड़ के आखिरी दौर में पहुंच रही है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत और दूसरे हफ्ते में अच्छी कमाई के बाद, यह वॉर ड्रामा अपने तीसरे हफ़्ते में काफ़ी धीमी हो गई है. जैसे-जैसे फ़िल्म सिनेमाघरों में अपने चौथे हफ़्ते के आखिर की ओर बढ़ रही है, डेली कलेक्शन अब तक के सबसे निचले लेवल पर आ गए हैं बावजूद इसके ये अब भी एक करोड़ से ऊपर की ही कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 19वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब
'बॉर्डर 2' के 18 दिनों का कलेक्शन (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)
- बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- फिर दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 70.15 करोड़ बटोरे.
- तीसरे फ्राइडे यानी 15वें दिन बॉर्डर 2 ने 2.85 करोड़ और तीसरे शनिवार यानी 16वें फिल्म ने 5.25 करोड़ कमाए.
- तीसरे संडे यानी 17वें दिन बॉर्डर 2 ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया.
- वहीं तीसरे मंडे को फिल्म की कमाई 1.85 करोड़ रुपये रही.
- इसी के साथ भारत में इस फिल्म के 18 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 311.60 करोड़ रुपये हो गया है.
'बॉर्डर 2' का 19वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 19)
ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक तीसरे मंगलवार को यानी रिलीज के 19वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.38 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म की कमाई के आंकड़े रात तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है. इसी के साथ बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे.
|बॉर्डर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)
|पहला दिन
|30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|चौथा दिन
|59 करोड़
|पांचवा दिन
|20 करोड़
|छठा दिन
|13.00 करोड़
|सातवां दिन
|11.25 करोड़
|आठवां दिन
|10.75 करोड़
|नौंवा दिन
|17.75 करोड़
|दसवां दिन
|22.50 करोड़
|ग्याहरवां दिन
|5.75 करोड़
|बाहरवां दिन
|5.75 करोड़
|तेहरवां दिन
|4.15 करोड़
|चौदहवां दिन
|3.5 करोड़ रुपये
|पंद्रहवां दिन
|2.85 करोड़ रुपये
|सोलहवां दिन
|5.25 करोड़ रुपये
|सत्रहवां दिन
|6.9 करोड़ रुपये
|अठाहरवां दिन
|1.85 करोड़
|उन्नीसवां दिन
|0.38 करोड़ रुपये (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े)
|टोटल कलेक्शन
|311.98 करोड़ रुपये
'बॉर्डर 2' फिल्म की 19वें दिन की ऑक्यूपेंसी
'बॉर्डर 2' की तीसरे मंगलवार, 10 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6.28 फीसदी दर्ज की जा रही है. सोमवार के मुकाबले मंगलवार को मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी बढ़ी है.
बॉर्डर 2 के बारे में और जानें
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ‘बॉर्डर 2’ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी है और यह 1997 की मशहूर फिल्म ‘बॉर्डर’ का स्पिरिचुअल सीक्वल है. सनी देओल और वरुण धवन के साथ, फिल्म में दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम रोल में हैं. 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई ‘बॉर्डर 2’ ने ज़बरदस्त कमाई की है और ये साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)
