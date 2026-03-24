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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइवारा के पहले बर्थडे पर आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने इस अंदाज में मनाया जश्न, वायरल हुई तस्वीरें

इवारा के पहले बर्थडे पर आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने इस अंदाज में मनाया जश्न, वायरल हुई तस्वीरें

Athiya Shetty Daughter Birthday: आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने अपनी बेटी इवारा का पहला जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. कपल के पोस्ट और क्यूट तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है, जो अब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 10:00 PM (IST)
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बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया की पॉपुलर जोड़ी आथिया शेट्टी और केएल राहुल इन दिनों सुर्खियों में हैं. आज उनकी नन्ही बेटी इवारा का जन्मदिन है, जो अब एक साल की हो गई है. इस खास मौके पर कपल ने बहुत प्यारे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके पोस्ट ने फैंस का दिल छू लिया और हर कोई इस क्यूट फैमिली मोमेंट की तारीफ कर रहा है.

आथिया ने शेयर की प्यारी तस्वीरें 

इस खास दिन पर आथिया और राहुल ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, हमारी जान. हमें अपने माता-पिता के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद. हम तुम्हें शब्दों और दुनिया से भी ज्यादा प्यार करते हैं.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां भी शेयर कीं. एक तस्वीर में अथिया अपनी बेटी को गोद में उठाकर मुस्कुराती नजर आईं.

वहीं दूसरी फोटो में इवारा का हाथ केक के पास दिखाई दिया. इसके अलावा एनिमल-थीम वाले केक की तस्वीरें भी शेयर की गईं. साथ ही आखिरी फोटो में इवारा अपने पिता की उंगली पकड़ती नजर आई. उनकी पोस्ट पर फिल्म जगत से कई सितारों ने प्यार लुटाया है.

 
 
 
 
 
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सेलेब्स ने लुटाया प्यार 

इवारा के पहले बर्थडे पर आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने इस अंदाज में मनाया जश्न, वायरल हुई तस्वीरें
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आथिया ने नहीं दिखाया बेटी का चेहरा 

बता दें, आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने साल 2019 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. कुछ साल साथ रहने के बाद दोनों ने 23 जनवरी 2023 को शादी की, जो अथिया के पिता सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस में हुई थी. इसके बाद 24 मार्च 2025 को उनके घर बेटी इवारा का जन्म हुआ, हालांकि अभी तक दोनों ने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. अथिया के करियर की बात करें, तो उन्होंने 2015 में फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद वह 'मुबारकां' और 'मोतीचूर चकनाचूर' जैसी फिल्मों में काम किया. फिलहाल, दोनों अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं.

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Published at : 24 Mar 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Athiya Shetty KL RAHUL
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