Border 2 Box Office Day 14 LIVE: सनी देओल की देशभक्ति से भरी ब्लॉकबस्टर, बॉर्डर 2 अब दूसरे हफ़्ता भी पूरा कर चुकी है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी और सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर ये फिल्म भारत में नेट कलेक्शन में धीरे-धीरे ऐतिहासिक 300 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है. दिलचस्प बात ये है कि वीक डेज में कलेक्शन में आम गिरावट और नई फ़िल्मों के रिलीज होने के बावजूद, इसने ज़बरदस्त टिकाऊपन दिखाया है, खासकर मास सेंटर्स और उत्तरी सर्किट में. चलिए यहां 'बॉर्डर 2' के दूसरे गुरुवार यानी 14 वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं.

'बॉर्डर 2' की 13 दिनों की कितनी रही कमाई? (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)

दिन 1 (पहला शुक्रवार) = 30 करोड़

दिन 2 (पहला शनिवार) = 36.5 करोड़

दिन 3 (पहला रविवार) = 54.5 करोड़

दिन 4 (पहला सोमवार) = 59 करोड़

दिन 5 (पहला मंगलवार) = 20 करोड़

दिन 6 (पहला बुधवार) = 13 करोड़

दिन 7 (पहला गुरुवार) = 11.25 करोड़

दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) = 10.75 करोड़

दिन 9 (दूसरा शनिवार) = 17.75 करोड़

दिन 10 (दूसरा रविवार) = 22.5 करोड़

दिन 11 (दूसरा सोमवार) = 5.75 करोड़

दिन 12 (दूसरा मंगलवार) = 5.75 करोड़

दिन 13 (दूसरा बुधवार) = 4.15 करोड़

कुल कलेक्शन- 290.9 करोड़ रुपये

'बॉर्डर 2' का 14वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 14)

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक दूसरे गुरुवार को यानी रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.31 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे तब तक इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिल सकता है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13.00 करोड़ सातवां दिन 11.25 करोड़ आठवां दिन 10.75 करोड़ नौंवा दिन 17.75 करोड़ दसवां दिन 22.50 करोड़ ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ बाहरवां दिन 5.75 करोड़ तेहरवां दिन 4.15 करोड़ चौदहवां दिन 0.31 करोड़ रुपये (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े) टोटल कलेक्शन 291.21 करोड़

'बॉर्डर 2' फिल्म की 14वें दिन की ऑक्यूपेंसी

'बॉर्डर 2' की दूसरे गुरुवार, 5 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5.03 फीसदी दर्ज की जा रही है. ये बुधवार की तुलना में मामूली ही कम ऑक्यूपेंसी है.

मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' की 12 दिनों की कमाई

वहीं मेकर्स द्वारा जारी किए गए फिल्म की कमाई के आंकड़े के मुताबिक इसने रिलीज के 13दिनों में 319 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आंकड़ों के मुताबिक

रिलीज के पहले हफ्ते में 'बॉर्डर 2' की कमाई 244.97 करोड़ रही.

इसके बाद 8वें दिन इसने 12.53 करोड़, 9वें दिन 20.17 करोड़, 10वें दिन 24.22 करोड़, 11वें दिन 6.52 करोड़ और 12वें दिन 6.69 करोड़ की कमाई की है.

वहीं 13वें दिन मेकर्स के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 4.88 करोड़ रुपये है.

इसी के साथ फिल्म का भारत में 13 दिनों का नेट कलेक्शन अब 319.98 करोड़ रुपये हो गया है.











'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

एक्शन ड्रामा में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं और मेधा राणा, आन्या सिंह, परमवीर चीमा, सोनम बाजवा, मोना सिंह, सुदेश बेरी, गुनीत संधू, वकार शेख, अनुराग अरोड़ा, अली हसन, इशिका गगनेजा, अली मुगल, उमेध सिंह और गौरहा उज्जवल सपोर्टिंग रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)