हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Box Office Day 14 Live: 'बॉर्डर 2' का कहर जारी, 14वें दिन भी कर रही ताबड़तोड़ कलेक्शन, जानें-1 बजे तक की कमाई

Border 2 Box Office Day 14 Live: 'बॉर्डर 2' का कहर जारी, 14वें दिन भी कर रही ताबड़तोड़ कलेक्शन, जानें-1 बजे तक की कमाई

Border 2 Box Office Day 14 LIVE: 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में दूसरा हफ्ता भी पूरा करने वाली है. इस दौरान इसकी कमाई में गिरावट जरूर देखी गई लेकिन इसने फिर खूब नोट छापे. 14वें दिन भी इसका कलेक्शन जारी है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Border 2 Box Office Day 14 LIVE: सनी देओल की देशभक्ति से भरी ब्लॉकबस्टर, बॉर्डर 2 अब दूसरे हफ़्ता भी पूरा कर चुकी है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी और सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर ये फिल्म भारत में नेट कलेक्शन में धीरे-धीरे ऐतिहासिक 300 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है. दिलचस्प बात ये है कि वीक डेज  में कलेक्शन में आम गिरावट और नई फ़िल्मों के रिलीज होने के बावजूद, इसने ज़बरदस्त टिकाऊपन दिखाया है, खासकर मास सेंटर्स और उत्तरी सर्किट में. चलिए यहां 'बॉर्डर 2' के दूसरे गुरुवार यानी 14 वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं.  

 'बॉर्डर 2' की 13 दिनों की कितनी रही कमाई?  (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)

  • दिन 1 (पहला शुक्रवार) = 30 करोड़
  • दिन 2 (पहला शनिवार) = 36.5 करोड़
  • दिन 3 (पहला रविवार) = 54.5 करोड़
  • दिन 4 (पहला सोमवार) = 59 करोड़
  • दिन 5 (पहला मंगलवार) = 20 करोड़
  • दिन 6 (पहला बुधवार) = 13 करोड़
  • दिन 7 (पहला गुरुवार) = 11.25 करोड़
  • दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) = 10.75 करोड़
  • दिन 9 (दूसरा शनिवार) = 17.75 करोड़
  • दिन 10 (दूसरा रविवार) = 22.5 करोड़
  • दिन 11 (दूसरा सोमवार) = 5.75 करोड़
  • दिन 12 (दूसरा मंगलवार) = 5.75 करोड़
  • दिन 13 (दूसरा बुधवार) = 4.15 करोड़
  • कुल कलेक्शन- 290.9 करोड़ रुपये

'बॉर्डर 2' का 14वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 14)

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक दूसरे गुरुवार को यानी रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.31 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे तब तक इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिल सकता है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)
पहला दिन 30  करोड़
दूसरा दिन 36.5 करोड़
तीसरा दिन 54.5 करोड़
चौथा दिन 59 करोड़
पांचवा दिन 20 करोड़ 
छठा दिन  13.00 करोड़
सातवां दिन 11.25 करोड़ 
आठवां दिन 10.75 करोड़
नौंवा दिन 17.75 करोड़ 
दसवां दिन 22.50 करोड़ 
ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ 
बाहरवां दिन 5.75 करोड़ 
तेहरवां दिन 4.15 करोड़ 
चौदहवां दिन 0.31 करोड़ रुपये (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े)
टोटल कलेक्शन  291.21 करोड़ 

 

'बॉर्डर 2' फिल्म की 14वें दिन की ऑक्यूपेंसी 
 'बॉर्डर 2'  की दूसरे गुरुवार, 5 फरवरी  2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5.03 फीसदी दर्ज की जा रही है. ये बुधवार की तुलना में मामूली ही कम ऑक्यूपेंसी है. 

मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' की 12 दिनों की कमाई
वहीं मेकर्स द्वारा जारी किए गए फिल्म की कमाई के आंकड़े के मुताबिक इसने रिलीज के 13दिनों में 319 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आंकड़ों के मुताबिक 

  • रिलीज के पहले हफ्ते में 'बॉर्डर 2' की कमाई 244.97 करोड़ रही. 
  • इसके बाद 8वें दिन इसने 12.53 करोड़, 9वें दिन 20.17 करोड़,  10वें दिन 24.22 करोड़, 11वें दिन 6.52 करोड़ और 12वें दिन 6.69 करोड़ की कमाई की है.
  • वहीं 13वें दिन मेकर्स के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन 4.88 करोड़ रुपये है.
  • इसी के साथ फिल्म का भारत में 13 दिनों का नेट कलेक्शन अब 319.98 करोड़ रुपये हो गया है.



Border 2 Box Office Day 14 Live: 'बॉर्डर 2' का कहर जारी, 14वें दिन भी कर रही ताबड़तोड़ कलेक्शन, जानें-1 बजे तक की कमाई

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट
एक्शन ड्रामा में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं और मेधा राणा, आन्या सिंह, परमवीर चीमा, सोनम बाजवा, मोना सिंह, सुदेश बेरी, गुनीत संधू, वकार शेख, अनुराग अरोड़ा, अली हसन, इशिका गगनेजा, अली मुगल, उमेध सिंह और गौरहा उज्जवल सपोर्टिंग रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. 

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)

Published at : 05 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 Border 2 Box Office Day 14
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Parliament Budget Session : Lok Sabha में PM Modi के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास
Parliament Budget Session : Rajyasabha की कार्यवाही शुरू होते ही मचा हंगामा..सदन हुआ स्थगित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
वायरल इंटरव्यू के बाद अब गोविंदा की वाइफ करेंगी एक्टिंग, 58 की उम्र में सुनीता आहूजा ने साइन की पहली फिल्म
गोविंदा की वाइफ के हाथ लगी लॉटरी, 58 की उम्र में सुनीता ने साइन की पहली फिल्म
यूटिलिटी
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget